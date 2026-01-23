Prima pagină » Știri politice » Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA

Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA

23 ian. 2026, 11:38, Știri politice
Un val de critici s-a format după ce liderul AUR, George Simion, a fost surprins tăind un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul Statelor Unite ale Americii, la un eveniment organizat în Washington. Gestul, făcut de către Simion și o delegație de 47 de membri ai partidului său aflați în SUA, a stârnit reacții dure atât în rândul clasei politice românești, cât și în rândul societății civile.

Pe fondul controverselor, o petiție online a strâns peste 10.000 de semnături în ultimele zile, în care semnatarii cer instituțiilor statului să investigheze și să îl acuze pe Simion de „trădare a intereselor naționale”. Inițiatorii susțin că gestul simbolic din SUA contravine pozițiilor oficiale ale României privind respectul suveranității și dreptului la autodeterminare ale țărilor, într-un context geopolitic delicat legat de statutul Groenlandei.

Ce spun inițiatorii petiției

Cerem instituțiilor statului să investigheze aceste acte de trădare a intereselor naționale care survin în urma acțiunilor publice ale partidului AUR și ale liderului George Simion”, se arată în textul petiției, în care se solicită inclusiv implicarea Comisiei Juridice din Parlament.

Potrivit textului, „acest gest vine în contradicție cu declarațiile liderilor din întreaga lume, care apără suveranitatea și dreptul la autodeterminare al statului Groenlanda, țară care face parte din UE și NATO, prin apartenența sa legală la regatul Danemarcei, amenințat cu anexarea de către actuala conducere a SUA”.

Criticile aduse lui Simion de clasa politică

Reacțiile critice nu au întârziat. USR l-a catalogat drept „trădător de țară”. Ei spun că Simion „a dovedit că nu dă doi bani pe suveranitatea unei țări” și că gesturile sale simbolice pot afecta relațiile strategice ale României.

De asemenea, deputați PNL au criticat acțiunea, unii au mers chiar până la a-l numi „chelner geopolitic”, acuzându-l că gesturile sale sunt contradictorii cu pozițiile României ca membru NATO și UE.

Critici acide au venit și din partea unor personalități publice, precum europarlamentarul Nicu Ștefănuță, care, într-o postare online, a spus: „Să-ți stea în gât acel tort”.

George Simion nu a rămas fără replică. Liderul AUR a susținut pe blogul său că gestul a făcut parte dintr-un moment organizat de gazdele americane cu ocazia unui eveniment și că atacurile la adresa sa sunt excesive și politizate.

George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată"

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA"

USR îl atacă pe George Simion: „Așa arată un trădător de țară!"

