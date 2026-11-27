Oase de „mamut”, păstrate într-un muzeu timp de 70 de ani, s-au dovedit a proveni de la un animal complet diferit. S-a descoperit că vertebrele fosilizate, despre care se credea că aparțin unor mamuți lânoși, provin, de fapt, de la un animal neașteptat.

Arheologul Otto Geist a descoperit oasele în 1951, în timpul unei expediții în interiorul Alaskăi, într-o regiune geografică preistorică cunoscută sub numele de Beringia. Pe baza aspectului și a locului în care au fost găsite, Geist a concluzionat că oasele aparțineau unor mamuți lânoși (Mammuthus primigenius).

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La acea vreme, această ipoteză părea foarte plauzibilă. Oasele de megafaună din Pleistocenul târziu erau frecvente în regiune, iar dimensiunile impresionante ale vertebrelor indicau, în mod clar, un animal din familia elefanților, potrivit Science Alert.

După descoperire, Geist a dus oasele la Muzeul Nordului din cadrul Universității din Alaska, unde au rămas în arhivă timp de peste 70 de ani.

Datarea fosilelor a ridicat primele semne de întrebare

Decenii mai târziu, în cadrul proiectului muzeal „Adoptă un mamut” — care permite publicului să sponsorizeze datarea cu radiocarbon a celor aproximativ 1.500 de fosile de mamut din colecție — a fost realizată datarea acestor oase, un demers care, se pare, a ridicat mult mai multe întrebări decât a oferit răspunsuri.

Și asta pentru că oasele sunt, de fapt, mult prea recente pentru a proveni de la un mamut lânos. Analiza izotopilor de carbon din oasele străvechi a indicat inițial o vechime de aproximativ 2.000 – 3.000 de ani. Ulterior, această estimare a fost revizuită la aproximativ 1.200 – 1.900 de ani.

Pe de altă parte, se consideră că mamuții au dispărut în urmă cu aproximativ 13.000 de ani, cu excepția câtorva populații izolate care au supraviețuit până acum circa 4.000 de ani.

„Fosile de mamut din Holocenul târziu, descoperite în interiorul Alaskăi, ar fi reprezentat o descoperire uluitoare: cea mai recentă fosilă de mamut înregistrată vreodată”, explică Matthew Wooller, biogeochimist la Universitatea din Alaska Fairbanks, împreună cu echipa sa, într-un studiu publicat în `Journal of Quaternary Science”.

„Dacă sunt corecte, aceste rezultate ar indica o vechime cu câteva mii de ani mai mică decât cele mai recente dovezi (bazate pe ADN antic din sedimente) privind prezența mamuților în estul Beringiei.”

Înainte de a rescrie complet cronologia dispariției mamuților, cercetătorii au decis că ar fi mai bine să se asigure că specia a fost identificată corect.

„Datele obținute prin metoda radiocarbonului, împreună cu datele privind izotopii stabili, au fost primele indicii că ceva nu era în regulă”, scrie echipa.

Oasele conțineau niveluri mult mai ridicate de izotopi de azot-15 și carbon-13 decât te-ai aștepta în cazul unui animal terestru care se hrănește cu iarbă, așa cum este mamutul lânos.

Analiza ADN-ului a dezvăluit adevărata identitate a fosil elor

Deși acești izotopi pot apărea și la animalele terestre, ei sunt mult mai frecvenți în mediul oceanic, având tendința de a se acumula în corpul creaturilor marine. Niciun mamut din estul Beringiei nu a prezentat vreodată o astfel de semnătură chimică, întrucât zonele din interiorul Alaskăi nu sunt tocmai cunoscute pentru resursele alimentare marine.

„Acesta a fost primul indiciu că exemplarele proveneau, cel mai probabil, dintr-un mediu marin”, notează cercetătorii.

Experții atât în ​​mamuți, cât și în balene au căzut de acord că era imposibilă identificarea specimenelor doar pe baza aspectului fizic: ADN-ul antic era esențial pentru a „stabili adevărata identitate a specimenelor”.

Deși specimenele nu păreau a conține ADN bine conservat – de tipul celui stocat în nucleul celulelor noastre –, echipa a reușit să extragă ADN mitocondrial, pe care l-a comparat cu cel al unei balene de Groenlanda din Pacificul de Nord și al unei balene minke.

„Deși misterul datării cu radiocarbon a acestor două specimene a fost elucidat – descoperindu-se că fosilele considerate a fi de mamut aparțineau, de fapt, unor balene –, a ieșit la iveală o altă enigmă, la fel de derutantă”, explică Wooller și echipa sa în lucrarea publicată.

Cum au ajuns rămășițele a două balene, vechi de peste 1.000 de ani, în interiorul Alaskăi, la mai mult de 400 km de cea mai apropiată coastă?

Cercetătorii au avansat câteva explicații posibile

Prima ar fi o „incursiune a balenelor în interiorul continentului” prin vechi estuare și râuri; o ipoteză puțin probabilă, având în vedere dimensiunile uriașe ale acestor specii de balene și lățimea foarte mică a pârâului din apropiere de Fairbanks, unde se presupune că au fost găsite oasele (ca să nu mai vorbim de lipsa hranei adecvate pentru balene în acea zonă).

Autorii notează, totuși, că existența unor „cetacee rătăcite” nu este un fenomen complet necunoscut.

O altă posibilitate este ca oasele să fi fost aduse de pe o coastă îndepărtată de către oameni din vechime. Acest lucru a fost documentat în alte regiuni, dar niciodată în interiorul Alaskăi.

În cele din urmă, nu poate fi exclusă nici posibilitatea unei erori științifice. Colecțiile lui Otto Geist proveneau din toate colțurile Alaskăi, iar el a donat universității numeroase specimene la începutul anilor ’50.

Este posibil să fi avut loc o încurcătură la muzeu?

Un indiciu sugerează acest lucru. În aceeași zi în care au fost catalogate oasele, muzeul a prelucrat, se pare, și fosile pe care Geist le colectase din Norton Bay, de pe coasta de vest a Alaskăi – o zonă în care balenele sunt frecvent întâlnite.

„În cele din urmă, este posibil ca acest lucru să nu fie niciodată pe deplin lămurit”, scriu Wooller și echipa sa.