Capitala a intrat, oficial, în atmosfera Sărbătorilor de iarnă, odată cu aprinderea celor aproximativ șase milioane de luminițe, vineri 27 noiembrie, la ora 19:00. Momentul a fost transmis live de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției și difuzat pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

La eveniment a participat și primarul Ciprian Ciucu, care a urcat pe scena din Piața Constituției, alături de cântăreața Alina Sorescu, corul de copii și prezentatoarea Liana Stanciu. Edilul a inițiat numărătoarea inversă dinaintea aprinderi celor șase milioane de luminițe.

Vizitatorii Târgului de Crăciun din Capitală au asistat în această seară și la aprinderea celor 171.000 de beculețe din bradul înalt de 30 de metri.

Luminițele împodobesc, începând de azi, principalele bulevarde și piețe ale orașului, iar instalațiile vor rămâne aprinse până în luna ianuarie a anului viitor.

Ce artere din centrul Bucureștiului sunt decorate

Instalarea decorațiunilor pentru sărbătorile de iarnă a început în octombrie, iar lucrările sunt realizate de Compania Municipală Iluminat Public București.

Printre principalele artere și zone centrale pe care au fost montate sau sunt prevăzute instalații luminoase se numără:

Bulevardul Lascăr Catargiu;

Șoseaua Kiseleff;

Șoseaua Aviatorilor;

Calea Victoriei;

Bulevardul Regina Elisabeta;

Bulevardul Magheru;

Bulevardul I.C. Brătianu;

Piața Romană; Piața Constituției.

FOTO/VIDEO: Gândul