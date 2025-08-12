Prima pagină » Actualitate » Președintele CJ Maramureș este șocat că instituțiile publice sunt păzite și după închidere: „Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa!”

Luiza Dobrescu
12 aug. 2025, 09:55, Știri politice
Foto: Facebook / Gabriel Valer Zetea

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat că va reduce serviciul de pază pentru anumite instituții publice din subordinea sa, care vor fi păzite de paznici doar în timpul programului. 

Șeful CJ Maramureș, Gabriel Zetea, spune că nu este posibil să fie asigurata paza unor instituții ale căror uși sunt închise. Motiv pentru care va reduce acest serviciu.

Zetea spune „gata cu risipa!” și că „această practică împământenită în ultimii ani trebuie schimbată”.

„Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa! În a doua etapă de eficientizare a bugetului Consiliului Judeţean am analizat şi activitatea Serviciului Judeţean de Pază, care asigură pază 24/24 la DGASPC, aeroport, muzee, instituţii de cultură şi chiar la intrarea în Consiliul Judeţean.

Această practică împământenită în ultimii ani trebuie schimbată. 8 ore de program, 24 de ore de pază? Nu mai merge! Nu avem nevoie de pază non-stop într-o instituţie care funcţionează doar 8 ore pe zi.

Paza trebuie să existe doar în intervalul în care cetăţenii vin pentru servicii publice şi atât. Nimeni nu ne fură instituţiile noaptea. Nu plătim liniştea inutilă. Plătim eficienţa”, a scris Zetea, pe Facebook.

Acesta a mai spus că nu vede rostul plății unui serviciu de pază în afara orelor de program.

„E momentul să punem capăt cheltuielilor inutile şi să fim responsabili cu fiecare leu din banii publici. Schimbăm sistemul, nu îl păzim de formă!”.

