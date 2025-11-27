🚨 Președintele Erdogan l-a întâmpinat pe Papa Leon al XIV-lea cu o ceremonie oficială

15:40

Erdogan și Papa Leon au susținut o conferință de presă la Sala Cihannuma a Bibliotecii Națiunii Prezidențiale

Papa Leon a făcut următoarele declarații:

„Vă mulțumesc foarte mult pentru amabila primire. Sunt încântat să încep pontificatul meu cu o vizită în țara dumneavoastră. Această țară este legată de originile creștinismului. Astăzi, ea invită copiii lui Avraam și întreaga omenire la o fraternitate care recunoaște și apreciază diferențele.

Imaginea podului peste Bosfor, aleasă ca logo pentru călătoria mea, exprimă frumos rolul special al țării dumneavoastră. Ocupați un loc semnificativ atât în ​​prezentul, cât și în viitorul Mediteranei și al întregii lumi. Mai presus de toate, vă prețuiți diversitatea interioară. Înainte de a uni Asia și Europa, Estul și Vestul, acest pod leagă Turcia. Reunind diversele regiuni ale țării și făcând acest lucru pe plan intern, creează o intersecție virtuală de sensibilități. Într-adevăr, dacă o societate are pluralism, este vibrantă.

Fie ca Turcia să fie o sursă de stabilitate și apropiere între popoare, în slujba unei păci juste și durabile.“