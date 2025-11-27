🚨 Președintele Erdogan l-a întâmpinat pe Papa Leon al XIV-lea cu o ceremonie oficială

15:40
UPDATE. Papa Leon: Sunt încântat să încep pontificatul în Turcia. Această țară este legată de originile creștinismului
Erdogan și Papa Leon au susținut o conferință de presă la Sala Cihannuma a Bibliotecii Națiunii Prezidențiale
Papa Leon a făcut următoarele declarații:
„Vă mulțumesc foarte mult pentru amabila primire. Sunt încântat să încep pontificatul meu cu o vizită în țara dumneavoastră. Această țară este legată de originile creștinismului. Astăzi, ea invită copiii lui Avraam și întreaga omenire la o fraternitate care recunoaște și apreciază diferențele.
Imaginea podului peste Bosfor, aleasă ca logo pentru călătoria mea, exprimă frumos rolul special al țării dumneavoastră. Ocupați un loc semnificativ atât în prezentul, cât și în viitorul Mediteranei și al întregii lumi. Mai presus de toate, vă prețuiți diversitatea interioară. Înainte de a uni Asia și Europa, Estul și Vestul, acest pod leagă Turcia. Reunind diversele regiuni ale țării și făcând acest lucru pe plan intern, creează o intersecție virtuală de sensibilități. Într-adevăr, dacă o societate are pluralism, este vibrantă.
Fie ca Turcia să fie o sursă de stabilitate și apropiere între popoare, în slujba unei păci juste și durabile.“
15:29
UPDATE. Erdogan. Considerăm diferențele culturale, religioase și etnice ca pe o sursă de îmbogățire
După întâlnirea cu suveranul pontif, președintele Erdoğan a făcut următoarele declarații:
„Sunt încântat să-l primesc în țara noastră pe stimatul Papă Leon al XIV-lea și pe delegația sa. Încă o dată, în prezența dumneavoastră, aș dori să-i urez bun venit stimatului nostru oaspete și delegației sale în țara noastră. Consider că este profund semnificativ faptul că va efectua prima sa călătorie internațională în Turcia după preluarea mandatului. Sper din toată inima că această vizită excepțională va contribui la consolidarea relațiilor profunde dintre Turcia și Vatican, bazate pe prietenie, cooperare și înțelegere reciprocă.“
„Considerăm diferențele culturale, religioase și etnice nu ca pe o sursă de diviziune, ci mai degrabă ca pe o sursă de îmbogățire. Fiecare dintre noi, indiferent de limbă, religie, sectă sau origine etnică, este un cetățean de primă clasă al Republicii Turcia. Nu vom permite ca niciunul dintre noi să fie supus discriminării.“
„Urmărim îndeaproape recentele mobilizări care vizează încheierea războiului ruso-ucrainean și depunem eforturi pentru a oferi sprijinul și contribuția necesare. Apelurile stimatului nostru oaspete la pace și dialog sunt, de asemenea, neprețuite pentru succesul procesului diplomatic. Dreptate pentru toți, prosperitate pentru toți, pace pentru toți, liniște pentru toți… Acestea sunt scopurile noastre și ceea ce ne propunem să realizăm.“
15:13
UPDATE. Papa Leon a fost întâmpinat de președintele Recep Tayyip Erdoğan cu o ceremonie oficială la Complexul Prezidențial
După ce președintele Erdoğan și Papa Leon al XIV-lea și-au ocupat locurile în zona ceremonială, au fost intonate imnurile naționale ale celor două țări, însoțite de o salvă de 21 de focuri de armă.
Papa Leon al XIV-lea a salutat garda de onoare spunând: „Salut, soldați”.
15:11
Președintele turc Erdogan îl primește la Ankara pe Papa Leon al XIV-lea
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit, joi, la Complexul Prezidențial din capitala Ankara pe Papa Leon al XIV-lea.
Vizita marchează prima călătorie oficială în străinătate a suveranului pontif de când a ajuns în fruntea Bisericii Catolice.
Ulterior, Erdogan a avut o întâlnire individuală cu Papa la Complexul Prezidențial, care a durat aproximativ o jumătate de oră.
În timpul întâlnirii, cei doi lideri au discutat despre relațiile dintre Turcia și Vatican, precum și despre evoluțiile regionale și globale actuale, cu accent deosebit pe situația din Palestina.
Agenda întâlnirii a fost, de asemenea, stabilită pentru a discuta genocidul în curs de desfășurare al Israelului în Palestina, eforturile de construire a păcii în Orientul Mijlociu și probleme internaționale mai ample.
În urma discuțiilor bilaterale, Erdogan și Papa Leon vor susține o conferință de presă la Sala Cihannuma a Bibliotecii Națiunii Prezidențiale.
Înainte de a fi întâmpinat oficial la Complexul Prezidențial, Pontiful a adus un omagiu la Anitkabir, mausoleul lui Mustafa Kemal Ataturk din Ankara.
12:27
UPDATE. Papa Leon a ajuns în Turcia
Avionul care îl transporta pe Papa Leon al XIV-lea a aterizat la Ankara, în această dimineață. Suveranul Pontif începe, astfel, prima sa călătorie externă de când a devenit cap al Vaticanului. Urmează șase zile în Turcia și Liban.
Pontiful, în vârstă de 68 de ani, a fost întâmpinat pe un aeroport din Ankara de înalți oficiali turci, înainte de a se îndrepta spre Complexul Prezidențial pentru o întâlnire cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.
Vizita de patru zile în Turcia îl va duce pe Papă și la Istanbul și în orașul Iznik din nord-vestul Turciei. Vineri, la Iznik, situl antic al Niceei, este programat să participe la o comemorare care marchează cea de-a 1.700-a aniversare a Primului Sinod de la Niceea, o reuniune importantă la care primii lideri creștini au convenit asupra doctrinelor fundamentale ale credinței.
Joi, Papa Leon al XIV-lea va pleca într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan, acesta fiind un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat.
Papa Leon este așteptat deci la ora 12:30 (09:30 GMT) la Ankara, va ţine un discurs în faţa autorităţilor, a societăţii civile şi a corpului diplomatic, înainte de a se îndrepta spre Istanbul la începutul serii.
Primul său discurs ar trebui să abordeze dialogul cu islamul, într-o ţară în care creştinii sunt o minoritate foarte mică, doar 0,1% din cei 86 de milioane de locuitori, majoritatea fiind musulmani sunniţi.
Astfel, la porţile unui Orient Mijlociu traversat de conflicte, papa – care, încă de la alegerea sa în luna mai, a făcut apel la o pace „dezarmată şi dezarmantă”, ar trebui să abordeze conflictele şi crizele care tulbură regiunea.
La Ankara, el va trebui să dea dovadă de tact dacă va aborda subiectul sensibil al drepturilor omului şi valurile masive de arestări ale opozanţilor şi ale vocilor discordante din Turcia. Sau cel al locului rezervat non-musulmanilor, în vreme ce creştinii din ţară încă se luptă cu inegalităţile şi sentimentul de excluziune.
De asemenea, Sfântul Scaun recunoaşte, eforturile depuse de Turcia pentru a primi pe teritoriul său peste 2,5 milioane de refugiaţi, în marea majoritate sirieni, conform autorităţilor.
În capitala Turciei, Leon al XIV-lea se va reculege și la mausoleul dedicat lui Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), fondatorul Turciei modern. Vineri va avea loc celebrarea la Iznik, fosta Niceea, a 1.700 de ani de la primul conciliu ecumenic care a reunit în anul 325 aproximativ 300 de episcopi ai Imperiului Roman, un moment considerat fondator pentru creştinism.
Menționăm că, după Paul al VI-lea (1967), Ioan Paul al II-lea (1979), Benedict al XVI-lea (2006) şi Francisc (2014), Leon este al cincilea papă care vizitează Turcia.
Apoi, de duminică până marţi, el îşi va continua călătoria cu o vizită în Liban.
