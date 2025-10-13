Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a fugit din țară în urma protestelor

Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a fugit din țară duminică, conform opoziției și unor surse militare, după ce unități ale armatei și jandarmeriei au trecut de partea manifestanților, relatează Reuters.

„Am sunat la biroul președinției și ne-au confirmat că a plecat din țară”, a spus liderul opoziției din Parlament, Siteny Randrianasoloniaiko.

O sursă militară citată de Reuters a afirmat că Rajoelina a decolat cu un avion militar francez de tip Casa, care a plecat duminică de pe aeroportul Sainte Marie.

De asemenea, Radio France Internationale a relatat că liderul malgaș ar fi ajuns la un acord cu președintele Emmanuel Macron pentru a-i fi facilitată plecarea.

La data de 25 septembrie au izbucnit proteste cauzate de lipsurile de apă și energie, dar au degenerat în revolte alimentate de problema corupției și lipsa serviciilor de bază.

Unități militare ca CAPSAT, care l-au sprijinit pe Rajoelina să preia puterea în 2009, printr-o lovitură de stat, nu au dorit să tragă în protestatari și s-au alăturat mulțimii.

Luni, o facțiune a jandarmeriei a preluat oficial controlul instituției, iar președintele Senatului, o figură contestată de protestatari, a fost demis și înlocuit. Astfel, noul lider al Senatului urmează să asigure un interimat până la organizarea de alegeri.

