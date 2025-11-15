Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care trotinetele și bicicletele electrice vor avea RCA

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat o nouă lege privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), aceasta aduce schimbări importante pentru șoferi, dar și pentru cei care folosesc trotinete electrice și biciclete electrice.

Sunt și excepții de la această lege, de exemplu, persoanele fizice și juridice care utilizează astfel de vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor și activităților sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competițiilor, al antrenamentelor, al testărilor și al demonstrațiilor, sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA, potrivit legii promulgate de președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a promulgat legea prin care trotinetele și bicicletele electrice vor avea RCA

Vorbim despre evenimentele care se desfășoară în România într-o zonă cu acces restricționat și demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheia o asigurare facultativă ori dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părți terțe, inclusiv spectatorilor și altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanți și vehiculelor acestora.

Organizatorul evenimentului sportiv este responsabil de acoperirea prejudiciilor produse prin intermediul vehiculelor participante la eveniment atunci când nu s-a asigurat că există încheiată asigurarea facultativă sau instrumentul de garantare alternativ.

Dacă organizatorul sportiv nu este în măsură să acopere prejudiciile produse, răspunderea acestuia este preluată de către Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), cu excepţia prejudiciilor produse piloţilor şi vehiculelor pilotate de aceştia, plata despăgubirilor fiind efectuată din fondurile aferente Fondului naţional de protecţie.

Cheltuielile făcute de către BAAR în cazul acesta, împreună cu dobânda legală aferentă, se pot recupera de la organziatorul evenimentului sportiv și/sau cel care a acordat autorizația de organizare a evenimentului sportiv în baza dreptului de regres dobândit ca urmare a efectuării plății.

Potrivit prevederilor legale, asiguratorul RCA nu tratează asigurații în mod discriminatoriu și nu suprataxează primele RCA pe baza naționalității acestora sau exclusiv pe baza statului membru în care aceștia au avut reședința anterioară, iar asigurătorii RCA tratează certificatele privind istoricul de daune emise în alte state membre în același mod în care le tratează pe cele emise în România.

