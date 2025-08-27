Preşedintele Sindicatului „Şcoala Prahovei” anunță BOICOTAREA începerii noului an școlar: „Nu vom asista la declaraţii sforăitoare ale politicienilor”

Preşedintele Sindicatului „Şcoala Prahovei”, Ionuţ Duţă, anunțat miercuri, 26 august, referitor la boicotarea începerii noului an școlar, că profesorii, învăţătorii și educatoarele nu vor participa la festivităţile de deschidere a noului an, ci vor merge în clasă cu elevii, transmite G4Media care citează Agerpres.

„Pentru data de 8 septembrie, noi nu am făcut referendum pentru intrarea în grevă. Am făcut un referendum pentru boicotarea începerii anului şcolar. (…) Profesorii, învăţătorii, educatoarele se vor prezenta la şcoală, pentru că nu putem dezamăgi părinţii şi copilaşii (…), dar nu vom asista în curtea şcolii la deschiderea anului şcolar cu declaraţii sforăitoare ale politicienilor, ale primarului, poliţistului, preotului şi aşa mai departe, care spun cuvinte goale şi ţin copiii câte o oră – două să îi bată soarele în cap şi îi pun să şi aplaude”, a afirmat Duţă.