Prima pagină » Actualitate » Președintele unui club de fotbal spaniol îi urmărește pe jucătorii săi musulmani cu carne de porc. Valul de indignare pe care l-a provocat

Președintele unui club de fotbal spaniol îi urmărește pe jucătorii săi musulmani cu carne de porc. Valul de indignare pe care l-a provocat

Javi Poves, președintele clubului CD Colonia Moscardo, este din nou în centrul unui scandal de proporții după difuzarea unui videoclip controversat. În acesta se observă cum conducătorul urmărește mai mulți jucători musulmani din echipa sa, cu un jambon de porc în mână, în timp ce strigă la ei: „Mâncați porc!”.

Președintele unui club de fotbal spaniol îi urmărește pe jucătorii săi musulmani cu carne de porc

Potrivit News.ro, secvența a fost filmată în cadrul promovării unei tombole organizate cu ocazia următorului meci care va avea loc pe Estadio Roman Valero și a stârnit rapid reacții puternice. Mulți condamnă gestul considerat rușinos și jignitor, perceput ca o provocare la adresa jucătorilor a căror credință le interzice consumul de carne de porc.

Deja o figură extrem de controversată, Poves – fost jucător devenit președinte de club și cunoscut pentru promovarea unor teorii conspiraționiste – se confruntă cu riscul unei suspendări de doi ani din partea Federației Spaniole. Sancțiunea ar putea veni pe fondul mai multor incidente, printre care amenințări la adresa arbitrilor și o altercație cu adversarii în timpul unui meci contra echipei Rayo Majadahonda.

Publicarea acestui nou videoclip controversat vine într-un context deja tensionat, la doar câteva zile după incidentele cu tentă rasistă îndreptate împotriva jucătorilor musulmani în timpul amicalului dintre Spania și Egipt. În acel meci, starul echipei Barça, Lamine Yamal, a fost vizat în mod special de mai mulți suporteri.

