CSM Ceahlăul, echipă de fotbal din liga secundă, a solicitat intrarea în insolvenţă şi a ales această variantă pentru a-şi proteja activitatea.

Preşedintele Angelo Alistar, fost fotbalist în perioada de glorie a clubului moldav, a transmis că echipa din cartierul Borzoghean va continua şi va avea linişte din mai multe puncte de vedere odată cu apariţia acestei situaţii.

Încă un club de fotbal din România intră în insolvență! „Soluţia aleasă este cea mai bună opţiune”

Ceahlăul a acumulat datorii de 12.953.811 de lei (2,56 milioane de euro) în 2024.

Anton Măzărianu, principalul finanțator al echipei din Piatra Neamț, a anunțat că va achita salariile aferente lunii august, după care se va retrage de la echipă. Motivul principal: neimplicarea autorităților locale.

„Datoriile către stat pot fi eşalonate şi acest lucru ar fi marele câştig, dacă ni se aprobă cerere de intrare în insolvență. După ce am discutat în vestiar, le transmit jucătorilor şi pe această cale că soluția aleasă este cea mai bună opţiune în prezent.

Din punct de vedere sportiv nu suntem afectaţi, aşa că avem cale liberă de a ne implica în lupta pentru play-off.

Sper să avem şi puterea aceasta. Sunt în continuare întârzieri la salarii, dar am încredere că lucrurile se vor linişti şi din acest punct de vedere”, a declarat Angelor Alistar.

Locul 4 în sezonul 1999-2000

Perioada de glorie a clubului a fost între 1993 și 2001. În 1999, Ceahlăul se pregătea pentru o nouă participare în Cupă Intertoto UEFA. Un nou curs bun în cupa Intertoto pentru ”galben-negrii”,care a eliminat două echipe: Ekranas (2–0 la general) și Jedinstvo Bihać (5–2 la general).

În turul al treilea, Ceahlăul a avut parte de o dublă istorică, jocuri pentru care toată Moldova și-a mobilizat forțele, împotriva titratei echipe italiene Juventus. Această dublă avea să rămână un reper important în istoria clubului, cu atât mai mult cu cât Ceahlăul a dat un răspuns bun, 1–1 la Piatra Neamț (a marcat Scânteie în minutul 28 și Alessio Tacchinardi în minutul 58 ).

În Italia, pe stadionul Dino Manuzzi din Cesena, Ceahlăul au obținut un 0–0 neașteptat, dar nu suficient pentru a se califica, din cauza regulii golului în deplasare.

Un episod memorabil din „epoca lui Gheorghe Ștefan” la Piatra Neamț a fost în 2000 înaintea primului meci din turul trei al Cupei UEFA Intertoto, împotriva echipei Austria Viena, când a încercat să ofere prostituate arbitrilor de meci, clubul fiind suspendat pentru un an de la Competițiile UEFA.

Cea mai bună poziție în campionatul intern, locul 4 în Liga 1, a fost obținu în sezonul 1999-2000. Echipa a retrogradat din primul eșalon în 2015.