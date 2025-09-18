Prima pagină » Sport » Încă un club de fotbal din România intră în INSOLVENȚĂ! „Soluţia aleasă este cea mai bună opţiune”

Încă un club de fotbal din România intră în INSOLVENȚĂ! „Soluţia aleasă este cea mai bună opţiune”

18 sept. 2025, 11:59, Sport
Încă un club de fotbal din România intră în INSOLVENȚĂ! „Soluţia aleasă este cea mai bună opţiune”

CSM Ceahlăul, echipă de fotbal din liga secundă, a solicitat intrarea în insolvenţă şi a ales această variantă pentru a-şi proteja activitatea.

Preşedintele Angelo Alistar, fost fotbalist în perioada de glorie a clubului moldav, a transmis că echipa din cartierul Borzoghean va continua şi va avea linişte din mai multe puncte de vedere odată cu apariţia acestei situaţii.

Încă un club de fotbal din România intră în insolvență! „Soluţia aleasă este cea mai bună opţiune”

Ceahlăul a acumulat datorii de 12.953.811 de lei (2,56 milioane de euro) în 2024.

Anton Măzărianu, principalul finanțator al echipei din Piatra Neamț, a anunțat că va achita salariile aferente lunii august, după care se va retrage de la echipă. Motivul principal: neimplicarea autorităților locale.

„Datoriile către stat pot fi eşalonate şi acest lucru ar fi marele câştig, dacă ni se aprobă cerere de intrare în insolvență. După ce am discutat în vestiar, le transmit jucătorilor şi pe această cale că soluția aleasă este cea mai bună opţiune în prezent.

Din punct de vedere sportiv nu suntem afectaţi, aşa că avem cale liberă de a ne implica în lupta pentru play-off.

Sper să avem şi puterea aceasta. Sunt în continuare întârzieri la salarii, dar am încredere că lucrurile se vor linişti şi din acest punct de vedere”, a declarat Angelor Alistar.

Locul 4 în sezonul 1999-2000

Perioada de glorie a clubului a fost între 1993 și 2001. În 1999, Ceahlăul se pregătea pentru o nouă participare în Cupă Intertoto UEFA. Un nou curs bun în cupa Intertoto pentru ”galben-negrii”,care a eliminat două echipe: Ekranas (2–0 la general) și Jedinstvo Bihać (5–2 la general).

În turul al treilea, Ceahlăul a avut parte de o dublă istorică, jocuri pentru care toată Moldova și-a mobilizat forțele, împotriva titratei echipe italiene Juventus. Această dublă avea să rămână un reper important în istoria clubului, cu atât mai mult cu cât Ceahlăul a dat un răspuns bun, 1–1 la Piatra Neamț (a marcat Scânteie în minutul 28 și Alessio Tacchinardi în minutul 58 ).

În Italia, pe stadionul Dino Manuzzi din Cesena, Ceahlăul au obținut un 0–0 neașteptat, dar nu suficient pentru a se califica, din cauza regulii golului în deplasare.

Un episod memorabil din „epoca lui Gheorghe Ștefan” la Piatra Neamț a fost în 2000 înaintea primului meci din turul trei al Cupei UEFA Intertoto, împotriva echipei Austria Viena, când a încercat să ofere prostituate arbitrilor de meci, clubul fiind suspendat pentru un an de la Competițiile UEFA.

Cea mai bună poziție în campionatul intern, locul 4 în Liga 1, a fost obținu în sezonul 1999-2000. Echipa a retrogradat din primul eșalon în 2015.

Mediafax
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doi părinți din Iași, condamnati la închisoare cu executare după ce bebelușul lor de 4 luni a murit din cauză că nu și-au dorit scaun special în mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dotarea obligatorie prin LEGE pe mașinile moderne! Vlad Micșunescu spune clar
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu, scos complet din joc cu un plan simplu. Florin Călinescu: Ca la dosarele lui Ion Iliescu
Evz.ro
Scandal în showbiz. O cântăreață a fost prinsă la furat cu soțul
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 20-21 septembrie 2025. Topul evenimentelor, târgurilor și festivalurilor care vor avea loc în București
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Povestea tragică care a pus capăt progreselor în terapia genică timp de un deceniu
EXTERNE Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american
13:26
Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american
ACTUALITATE Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
13:22
Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
EXTERNE Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”
13:13
Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”
GÂNDUL GREEN Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
12:51
Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
ULTIMA ORĂ Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
12:50
Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
POLITICĂ Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”
12:47
Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”