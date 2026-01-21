Prima pagină » Știri externe » Lovitură de teatru: SUA au schimbat tactica față de Groenlanda și nu mai impun tarife europenilor. Anunțul lui Trump, de la Davos

🚨 Lovitură de teatru: SUA au schimbat tactica față de Groenlanda și nu mai impun tarife europenilor. Anunțul lui Trump, de la Davos

21 ian. 2026, 22:10, Știri externe
Lovitură de teatru: SUA au schimbat tactica față de Groenlanda și nu mai impun tarife europenilor. Anunțul lui Trump, de la Davos
În urma unei „întâlniri foarte productive” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Donald Trump a declarat că cei doi „au format cadrul unui viitor acord privind Groenlanda și, de fapt, întreaga regiune arctică”.
Actualizări
23:06

UPDATE. Dacă trebuia să existe un război, acesta urma să fie unul comercial, a menționat Trump. „Nu ne vedem luptând cu Danemarca și NATO”

23:06

UPDATE. Înțelegerea pe care am încheiat-o în ceea ce privește Groenlanda este mai bună decât cea pe care a avut-o Obama cu Iran pe acordul nuclear, a spus Trump

23:06

UPDATE. Înțelegerea pe Groenlanda este pentru totdeauna, spune Donald Trump

Întrebat dacă Danemarca este de acord cu această abordare cu privire la insula arctică, Trump a spus că presupune că este de acord.

„Presupun că da. Rutte îi reprezintă în mare măsură și presupun că a vorbit cu ei”.

23:02

UPDATE. Trump: Este genul de înțelegere pe care mi-am dorit-o

Donald Trump, când a fost întrebat dacă înțelegerea prevede și preluarea Groenlandei de către Statele Untie, a refuzat să dea un răspuns cert, dar a precizat că este un tip de înțelegere pe care și-a dorit-o.

„Este genul de înțelegere pe care am vrut să o pot face”, a spus Trump.

22:56

UPDATE. Trump: „Avem un concept de acord foarte bun”, atât pentru SUA, cât și pentru europeni

Într-un interviu acordat pentru CNBC, Donald Trump a precizat că deocamdată, Statele Unite au creat cadrul unui acord foarte bun atât pentru Statele Unite, cât și pentru europeni. SUA, cât și țările europene, vor lucra împreună atât în ceea ce privește zona arctică în ansamblu, cât și Groenlanda.

În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Doanld Trump a avut o întâlnire bilaterală cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a vizat în principal detensionarea relațiilor transatlantice. După această întâlnire, președintele american a anunțat stabilirea unui „cadru pentru viitorul acord” privind Groenlanda și regiunea arctică.

Trump renunță la războiul comercial cu aliații europeni

După discuția cu Mark Rutte de miercuri seara în marja Forumului de la Davos, Donald Trump a anunțat că nu va mai impune tarife țărilor europene care nu sunt de acord cu preluarea acesteia de către Statele Unite, mai mult, președintele american a anunțat stabilirea unui „cadru pentru viitorul acord” privind Groenlanda și regiunea arctică. Deși detaliile nu au fost încă făcute publice, Trump a menționat că discuțiile include proiectul său de apărare antirachetă „The Golden Dome”.

Ca urmare directă a discuțiilor cu Rutte, Trump a declarat că nu va mai impune tarifele asupra celor opt țări europene care fuseseră programate pentru 1 februarie 2026 ca represalii pentru opoziția față de achiziția Groenlandei.

În cursul zilei de miercuri, Trump a menționat la Davos că Statele Unite, deși au o armată de neoprit, nu va folosi forța militară pentru a obține Groenlanda, preferând în schimb negocierile.

Trump: „Este cu adevărat fantastic. SUA au primit tot ce și-a dorit”

După întâlnirea cu Mark Rutte, Donald Turmp le-a spus reporterilor că înțelegerea la care s-a ajuns este una foarte bună pentru Statele Untie. „Am primit tot ce ne-am dorit”, a spus Donald Trump, „în special în materie de securitate națională”.

Donald Trump nu a vrut să menționeze dacă acordul discutat cu secretarul NATO include și preluarea Groenlandei de către Statele Unite. În schimb, Trump a menționat că acest acord este unul pe termen „Infinit. Nu există limită de timp. Este pentru totdeauna”.

Mark Rutte: Problema Ucrainei este mai importantă decât Groenlanda

De cealaltă parte, Mark Rutte a insistat că, deși problema Groenlandei trebuie rezolvată pe cale amiabilă, Ucraina trebuie să rămână prioritatea numărul unu a NATO. El și-a exprimat îngrijorarea că atenția aliaților ar putea fi distrasă de disputa teritorială.

Rutte l-a asigurat public pe Trump de solidaritatea europeană, amintind că aliații au luptat alături de SUA în Afganistan după atacurile de la 11 septembrie, garantând că Europa va interveni dacă SUA vor fi atacate. Mai mult, Secretarul NATO a recunoscut din nou meritul președintelui SUA în determinarea aliaților europeni de a-li crește bugetele militare, afirmând că acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără presiunea sa.

Și-a schimbat Donald Trump abordarea cu privire la Groenlanda?

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, am format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi realizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO. Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie. Discuții suplimentare au loc cu privire la Domul de Aur în ceea ce privește Groenlanda. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce discuțiile progresează. Vicepreședintele JD Vance, Secretarul de Stat Marco Rubio, Trimisul Special Steve Witkoff și alte persoane, după cum este necesar, vor fi responsabile de negocieri – Aceștia îmi vor raporta direct. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a spus Trump pe Truth Social.

Trump: Vrem Groenlanda doar pentru securitatea națională, nu pentru nimic altceva

În cadrul întâlnirii bilaterale cu secretarul NATO, Donald Trump a spus că își dorește Groenlanda doar pentru sporirea securității Statelor Unite, nu pentru alt obiectiv.

„Îmi doresc Groenlanda pentru securitate. Nu o vreau pentru nimic altceva. Avem atât de multe pământuri rare, încât nu știm ce să facem cu ele. Nu avem nevoie de ele pentru nimic altceva. Și în ceea ce privește Groenlanda, știți, trebuie să te adâncești 7,5 metri prin gheață ca să le obții. Nu este ceva ce mulți oameni vor face sau vor dori să facă. Nu, despre securitate vorbim”, a spus Trump.

Recomandarea video

Citește și

LIVE 🚨 „Putin și Zelenski sunt proști dacă nu fac pace”. Trump vrea să cumpere Groenlanda, dă ultimatum liderilor UE. Ultimele informații de la Davos
21:50
🚨 „Putin și Zelenski sunt proști dacă nu fac pace”. Trump vrea să cumpere Groenlanda, dă ultimatum liderilor UE. Ultimele informații de la Davos
FINANCIAR Viktor Orban sprijină restaurantele cu 304 milioane de dolari înaintea alegerilor din 2026. Măsurile anunțate de premierul Ungariei
21:21
Viktor Orban sprijină restaurantele cu 304 milioane de dolari înaintea alegerilor din 2026. Măsurile anunțate de premierul Ungariei
FLASH NEWS „Fiți pregătiți pentru cinci zile”: Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula
20:35
„Fiți pregătiți pentru cinci zile”: Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula
FLASH NEWS Oana Țoiu spune că Nicușor Dan a „primit cu bucurie” invitația la Consiliul pentru Pace, pe care a refuzat-o
19:40
Oana Țoiu spune că Nicușor Dan a „primit cu bucurie” invitația la Consiliul pentru Pace, pe care a refuzat-o
CONTROVERSĂ Este scandal în familia Beckham. Fiul lui David și al Victoriei lansează acuzații dure la adresa părinților
19:13
Este scandal în familia Beckham. Fiul lui David și al Victoriei lansează acuzații dure la adresa părinților
FLASH NEWS Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
18:07
Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
Mediafax
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Un fost însoțitor de bord s-a dat drept pilot și a primit sute de zboruri gratuite
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Trucul simplu prin care oricine poate face vaccinurile mai eficiente
NEWS ALERT Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
22:54
Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
22:30
Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
CONTROVERSĂ ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude. Ce documente te pot scăpa de probleme
22:12
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude. Ce documente te pot scăpa de probleme
ULTIMA ORĂ Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren”
22:11
Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 22 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 22 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
VIDEO Bucureștenii se vor încălzi la container. Care este planul de avarie al primarului Ciucu pentru Capitală
21:43
Bucureștenii se vor încălzi la container. Care este planul de avarie al primarului Ciucu pentru Capitală

Cele mai noi

Trimite acest link pe