În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Doanld Trump a avut o întâlnire bilaterală cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a vizat în principal detensionarea relațiilor transatlantice. După această întâlnire, președintele american a anunțat stabilirea unui „cadru pentru viitorul acord” privind Groenlanda și regiunea arctică.

Trump renunță la războiul comercial cu aliații europeni

După discuția cu Mark Rutte de miercuri seara în marja Forumului de la Davos, Donald Trump a anunțat că nu va mai impune tarife țărilor europene care nu sunt de acord cu preluarea acesteia de către Statele Unite, mai mult, președintele american a anunțat stabilirea unui „cadru pentru viitorul acord” privind Groenlanda și regiunea arctică. Deși detaliile nu au fost încă făcute publice, Trump a menționat că discuțiile include proiectul său de apărare antirachetă „The Golden Dome”.

Ca urmare directă a discuțiilor cu Rutte, Trump a declarat că nu va mai impune tarifele asupra celor opt țări europene care fuseseră programate pentru 1 februarie 2026 ca represalii pentru opoziția față de achiziția Groenlandei.

În cursul zilei de miercuri, Trump a menționat la Davos că Statele Unite, deși au o armată de neoprit, nu va folosi forța militară pentru a obține Groenlanda, preferând în schimb negocierile.

Trump: „Este cu adevărat fantastic. SUA au primit tot ce și-a dorit”

După întâlnirea cu Mark Rutte, Donald Turmp le-a spus reporterilor că înțelegerea la care s-a ajuns este una foarte bună pentru Statele Untie. „Am primit tot ce ne-am dorit”, a spus Donald Trump, „în special în materie de securitate națională”.

Donald Trump nu a vrut să menționeze dacă acordul discutat cu secretarul NATO include și preluarea Groenlandei de către Statele Unite. În schimb, Trump a menționat că acest acord este unul pe termen „Infinit. Nu există limită de timp. Este pentru totdeauna”.

Mark Rutte: Problema Ucrainei este mai importantă decât Groenlanda

De cealaltă parte, Mark Rutte a insistat că, deși problema Groenlandei trebuie rezolvată pe cale amiabilă, Ucraina trebuie să rămână prioritatea numărul unu a NATO. El și-a exprimat îngrijorarea că atenția aliaților ar putea fi distrasă de disputa teritorială.

Rutte l-a asigurat public pe Trump de solidaritatea europeană, amintind că aliații au luptat alături de SUA în Afganistan după atacurile de la 11 septembrie, garantând că Europa va interveni dacă SUA vor fi atacate. Mai mult, Secretarul NATO a recunoscut din nou meritul președintelui SUA în determinarea aliaților europeni de a-li crește bugetele militare, afirmând că acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără presiunea sa.

Și-a schimbat Donald Trump abordarea cu privire la Groenlanda?

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, am format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi realizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO. Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie. Discuții suplimentare au loc cu privire la Domul de Aur în ceea ce privește Groenlanda. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce discuțiile progresează. Vicepreședintele JD Vance, Secretarul de Stat Marco Rubio, Trimisul Special Steve Witkoff și alte persoane, după cum este necesar, vor fi responsabile de negocieri – Aceștia îmi vor raporta direct. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a spus Trump pe Truth Social.

Trump: Vrem Groenlanda doar pentru securitatea națională, nu pentru nimic altceva