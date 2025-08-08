Prețuri carburanți 8 august 2025. Litrul de motorină premium este mai ieftin cu 6 bani

Prețuri carburanți 8 august 2025. Ultimele date indică o scădere a tarifului litrului de motorină premium, pentru ziua în curs, cu 6 bani. De altfel, spre deosebire de ziua precedentă, se înregistrează o scădere cu 2 bani per litru în cazul motorinei standard. Iată cât plătesc clienții, astăzi, la stațiile de alimentare pentru benzină, motorină și GPL.

Specialiștii au emis noile valori, în cazul carburanților, pentru ziua de vineri, 8 august 2025. Conform datelor actualizate pentru ziua în curs, tariful litrului de motorină premium a scăzut cu 6 bani. Costul maxim per litrul de motorină premium atinge 8,36 de lei, azi.

De altfel, a fost înregistrată o scădere de preț și în cazul litrului de motorină standard. Costă mai puțin 2 bani per litru. Practic, șoferii care ajung să facă plinul, astăzi, plătesc între 7,69 și 7,81 de lei pentru un litru de motorină standard. Prețul litrului de benzină standard este mai mare cu 4 bani per litru, astăzi. Un litru de brnzină premium ajunge să coste și 8,21 de lei, vineri, arată Observatornews.ro.

Prețuri carburanți 8 august 2025: cât plătești pentru litrul de benzină, motorină și GPL

Iată tarifele pentru ziua de vineri, 8 august 2025, la benzină, motorină și GPL:

1 litru de motorină standard costă între 7,69 şi 7,81 de lei;

1 litru de motorină premium costă între 8,05 şi 8,36 de lei;

1 litru de benzină standard costă între 7,28 şi 7,49 de lei;

1 litru de benzină premium costă între 7,96 şi 8,21 de lei;

litrul de GPL: între 3,43 și 3,61 de lei.

Autorul recomandă:

Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro

APARTAMENTE vechi, la vremuri noi! Domeniul imobiliar, pe nisipuri mișcătoare. Prima consecință a majorării TVA pentru locuințe

Reguli noi în România din 2026, la sistemul de impozitare al proprietăților. Cetățenii care vor fi supravegheați de Primărie

SCUMPIRI la benzină și motorină din 1 august. Cât vor plăti românii în plus pentru un plin de rezervor

Sursă foto: Shutterstock