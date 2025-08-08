Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro

Începând de vineri, 8 august, toți comercianții cu amănuntul din Bulgaria sunt obligați să afișeze prețurile bunurilor și serviciilor atât în moneda națională, leva, cât și în euro.

Această cerință face parte din pregătirile Bulgariei pentru aderarea la Zona euro și va rămâne în vigoare până la 8 august 2026, informează Novinite.

De asemenea, măsurile antispeculative care vizează limitarea creșterilor incorecte de prețuri în legătură cu introducerea monedei euro vor fi în vigoare până la 8 august 2026 și nu până la sfârșitul anului 2025, așa cum a propus inițial Consiliul de Miniștri, mai transmite sursa citată.

Pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor, ambele prețuri trebuie să apară unul lângă altul pe etichete, cu font, culoare și dimensiune identice. Ofertele promoționale, dacă există, trebuie marcate separat și clar distinse de prețurile standard. Se face excepție pentru taxiuri, stații de alimentare cu combustibil și vânzările de țigări, unde nu este necesară o dublă stabilire a prețurilor, se mai arată în document.

Bulgaria anunță măsuri dure înainte de trecerea la euro

Retailerii au o perioadă de grație de două luni pentru a-și actualiza softurile pentru îndeplinirea reglementărilor (până în 8 octombrie 2025). Rata oficială de conversie trebuie să fie exact 1,95583 leva pentru un euro.

Experții au avertizat deja că unii retaileri ar putea utiliza scheme diferite de culori, afișând de exemplu prețurile în euro cu font roșu, ceea ce ar da o falsă impresie de discount. Deși legea nu prevede ce monedă trebuie afișată prima, un format neadecvat poate provoca confuzie sau dezinforma clienții.

O clauză separată interzice majorările de prețuri până la finalul lui 2025 dacă nu sunt justificate de motive obiective economice. Dacă sunt observate majorări de prețuri nejustificate, Guvernul poate acționa fără aprobarea prealabilă a Parlamentului. Firmele mari, cu o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane de leva, au acum noi obligații. Până la 07:00 AM din ultima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, ele trebuie să publice prețurile finale cu amănuntul la bunurile de consum de bază, cum ar fi alimente, băuturi, tutun și medicamente, pe site-urile lor. Companiile s-au opus acestei reglementări, spunând că sporesc povara asupra lor și sunt restrictive.

