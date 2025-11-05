Prima pagină » Actualitate » Prețuri de LUX la Aeroportul Otopeni. O pizza costă mai mult decât în Londra, Roma sau Madrid: „Plătești ca în Dubai, dar mănânci ca la gară”

Mihai Tănase
05 nov. 2025, 09:21, Actualitate
Foto: Profimedia images

Prețurile exagerate din Aeroportul Otopeni par să surprindă turiștii în fiecare zi. Călătorii se plâng pe rețelele sociale că mâncarea din aeroportul românesc a ajuns mai scumpă decât în marile capitale europene, unde un meniu costă mai puțin decât o gustare în București.

Prețurile pentru mâncare și băuturi în Aeroportul Henri Coandă din Otopeni au devenit din nou subiect de revoltă în mediul online, după ce mai mulți călători au semnalat pe TikTok și Facebook costurile uriașe ale unor produse banale din restaurantele și cafenelele aflate în incinta aeroportului.

Dacă îți este foame și vrei să mănânci o pizza trebuie să te pregătești să bagi mâna adânc în buzunar. O singură felie a ajuns să coste și 58 de lei, adică mai mult decât o pizza întreagă într-o pizzerie din Centrul Vechi al Capitalei.

Un sandwich cu șuncă și cașcaval costă aproximativ 55 de lei, iar o baghetă cu prosciutto ajunge la 52 de lei. Variantele vegetariene, precum roșii și mozzarella, costă 57 de lei. Deserturile nu sunt nici ele mai accesibile. Un ecler cu ciocolată este 33 de lei, iar un twist cu ciocolată costă 29 de lei.

Pentru o sticlă de apă plată de 0,5 litri, pasagerii pot plăti până la 15 lei, iar un espresso standard costă aproximativ 25 de lei. Mulți călători au reacționat ironic online, spunând că „la Otopeni plătești ca în Dubai, dar mănânci ca la gară”, potrivit Fanatik.

Londra, mai ieftină decât Bucureștiul

Spre exemplu în aeroporturile din Londra, Madrid sau Roma un meniu complet poate fi cumpărat cu echivalentul a 40–100 de lei, la Otopeni același prânz poate depăși lejer suma de 150 de lei sau chiar mai mult.

În Aeroportul Heathrow din Londra, un sandwich cu ton, maioneză și castravete costă în jur de 38 de lei, potrivit publicației The Mirror. Un produs similar la Otopeni este cu 31% mai scump.

Apa aplată de 0,5 litri la Heathrow costă 19 lei, față de 10–15 lei la Otopeni, o diferență mică raportată la veniturile medii din cele două țări, dar care evidențiază disproporția generală a prețurilor din aeroportul românesc.

Cât costă să mănânci în aeroporturile din Madrid sau Roma

În aeroporturile din Madrid, meniurile sunt semnificativ mai prietenoase cu bugetul călătorilor. Un meniu complet, care include un sandwich, o băutură și un snack, costă în jur de 100 de lei, cu 30–40% mai puțin decât la București.

De exemplu, meniul Brunch Premium Bellota, cu bocadillo, băutură și chipsuri, costă 118 lei, iar Menu Ensalada, cu salată, băutură răcoritoare și un desert ușor, doar 89 de lei.

Sandvișurile individuale sunt și ele considerabil mai ieftine. Pentru un Bocadillo de paleta iberica y queso de oveja vei scoate din buzunar aproximativ 53 de lei, iar pentru un Bocadillo Savoureux, doar 26 de lei. O sticlă de apă Font Vella se vinde cu 11 lei, iar una Evian, cu 23 de lei.

Mai ieftin decât la aeroportul din Otopeni este chiar și în Aeroportul Fiumicino din Roma, unde un traditional Club Sandwich cu piept de pui, bacon, salată și maioneză costă 75 de lei, iar o sticlă de apă Acqua microfiltrata (0,75 l) este 14 lei.

Și de această dată, prin comparație, la Otopeni, costurile pentru preparate similare sunt cu 20–40% mai mari. Astfel, dacă la Roma un prânz decent într-un restaurant de aeroport este rezonabil, la București el devine un lux.

