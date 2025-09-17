Prima pagină » Actualitate » Prietenul lui Iohannis, Jurgen Faff, și asociatul lui de la Fly Lili, puși sub CONTROL JUDICIAR timp de 60 de zile. Procurorii au pus sechestru pe un Airbus

Adina Anghelescu
17 sept. 2025, 12:36, Actualitate
Prietenul lui Iohannis, Jurgen Faff, și asociatul lui de la Fly Lili, puși sub CONTROL JUDICIAR timp de 60 de zile. Procurorii au pus sechestru pe un Airbus

Afaceristul Andreas Jurgen Faff și un asociat al acestuia, administrator al companiei aeriene Fly Lili sunt cercetați penal. Faff a fost audiat ieri și i s-au adus la cunoștință acuzațiile. Atât Faff cât și asociatul său, Nicu Gabriel Cârjea, au fost plasați sub control judiciar timp de 60 de zile, pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Aceștia sunt acuzați că nu au plătit impozitele și contribuțiile aferente salariilor. În comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 se menționează că „cei doi inculpaţi au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat”.

  • Recent, anchetatorii au efectuat percheziții de amploare în colaborare cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 din cadrul DGMB.
  • Compania aeriană Fly Lili este firma folosită de mercenarii lui Horațiu Potra pentru a ajunge în Congo, iar Potra – coincidență sau nu?- a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie 2025, prin rechizitoriul întocmit de PICCJ.

În acest dosar au mai fost audiați martori, printre care și contabila angajată în cadrul companiei.

Procurorii au pus sechestru asigurător pe o aeronavă Airbus A319-112

Conform comunicatului Poliției Capitalei, „din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei. De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajați ( piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian)”.

Prejudiciul estimat ar fi rezultat din neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață.

Procurorii au pus sechestru asigurător pe o aeronavă Airbus A319-112 aparținând societății comerciale, pentru a garanta recuperarea prejudiciului în valoare de 11.691.455 lei și plata amenzii penale de 900.000 lei.

Faff este cunoscut drept un apropiat al fostului președinte Klaus Johannis

Sibianul Andreas Jurgen Faff este unul dintre cei doi administratori ai Fly Lili, companie de zboruri charter fondată în 2020, care operează cu trei avioane Airbus A320.

Faff este cunoscut drept un apropiat al fostului președinte Klaus Johannis, a fost implicat în mai multe afaceri controversate și a avut probleme cu legea.

Numele lui a fost legat de proiecte finanțate din fonduri europene care nu au mai fost finalizate, precum proiectul pentru construcția unui teren de golf la Sibiu, finanțat cu 2 milioane de euro care nu a fost realizat.

Firmele controlate de Faff ar datora statului zeci de milioane de euro, eșalonate la plată de-a lungul timpului. (mai multe detalii AICI)

