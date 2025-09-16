Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra a fost plasat sub control judiciar

Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, a fost plasat sub control judiciar. Acesta a fost reținut luni de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, după mai multe ore de audieri. El este acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de lei.

Potrivit Poliției Capitalei, ancheta vizează neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, datorii acumulate între 2024 și prezent. Firma ar fi reținut sumele de la angajați, dar nu le-ar fi virat către bugetul de stat în termenul prevăzut de lege. Prejudiciul ridicat este explicat de nivelul mare al salariilor din aviație, compania având peste 170 de angajați, între care piloți, însoțitori de bord și personal tehnic.

Pe 10 octombrie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au efectuat cinci percheziții domiciliare și au pus în aplicare trei mandate de aducere, în București și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală.

Numele Fly Lili a apărut recent și în investigațiile privind activitățile lui Horațiu Potra, fost luptător al Legiunii Străine, acuzat că ar fi coordonat transportul unor mercenari în Congo. Compania a subliniat însă că nu au fost identificate nereguli în zborurile operate.

