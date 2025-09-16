Marți, 15 septembrie 2025, Călin Georgescu – fost candidat la Preșdinția României – a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, plus încă 20 de persoane.

Cu toții sunt acuzați de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Procurorii îi acuză pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și pe celelalte 20 de persoane de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

Planul ar fi fost pus la cale într-o întâlnire care a avut loc pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat .

În timpul anchetei, procurorii au interceptat convorbirile telefonice desfășurate între inculpați, iar Gândul prezintă extrase în exclusivitate din rechizitoriu.

„GONZALEZ la telefon!”

În ziua de 26.02.2025, la ora 21:18:40, potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, LASCU BOGDAN FLORIAN – localizat în municipiul Sibiu – este contactat de către un DOMN, numai că de la postul telefonic 0741… utilizat de LASCU BOGDAN FLORIAN vorbește o DOAMNĂ.

„DOAMNĂ: Da!

DOMN: Alo, bună seara! Cu BOGDAN aș dori, GONZALEZ la telefon.

DOAMNĂ: Cine-i?

DOMN: GONZALEZ.

DOAMNĂ: Bată-te minunea, îs GABI.

DOMN: Aa.

DOAMNĂ: Nu mai vorbești cu BOGDAN.

DOMN: Ce?

DOAMNĂ: Păi dimineață o fost mascații la controale și la mine (neteligibil, semnal distorsionat)

DOMN: Și?

DOAMNĂ: O plecat, nimic.. și acuma.. și i-o luat telefonu`, i-o confiscat telefonu`, o făcut rost de o cartelă, că de aia pot să vorbesc.

DOMN: Aha.

DOAMNĂ: Și am luat un ciur de telefon care n-are mesaje, n-are nimic..

DOMN: Da.

DOAMNĂ: Și acuma pe seară mi-a scris un prieten de la poliție că are mandat de aducere pentru el și să se ducă la.. să se ducă la poliție. Și am înțeles că-s mulți.. că-s mai mulți, probabil și MEDIAȘU, și dracu, fiu-su lu` POTRA, mai mulți.. și o să-i ducă pe toți la BUCUREȘTI.

DOMN: Ce l-o mâncat în cur, tu.. și atâta i-am zis, mă: „Da` vezi-ți, mă de treaba ta că ăla e un prost și jumătate”.

DOAMNĂ: Cine?

DOMN: Cine? POTRA, cine?”, punctează „Domnul”.

„P-ăla îl doare în p… că e milionar”

Discuția continuă pe aceleași coordonate.

„DOAMNĂ: No.. eu, ce să-ți mai spun eu? Îți spun acuma ce repercusiuni asupra lor, ăstora mici.. p-ăla îl doare în p….. că e milionar.

DOMN: Păi.. apăi, nu-l doare, că douăzeci și cinci..

DOAMNĂ: Din treizeci de milioane, dacă pierzi douăzeci, tot ți-o rămas zece, știi?

DOMN: Auzi aicea, douăzeci și cinci de ani, ca mâine trec.. stai liniștit că ăla nu mai vine în țară.

DOAMNĂ: Păi da, stă pe bani grei, poa` să stea.. și eu aș pleca din țară cu (neinteligibil) de milioane.

DOMN: Apăi, ce să zic.. eu.. eu nu m-aș duce pentru nimic în lume.

DOAMNĂ: Mă rog, el știe.. ideea e că telefonu` ăsta l-o lăsat, acuma m-am dus la poliție și am luat mașina, acuma am ajuns și eu încasă și mi-o lăsat și telefonu` ăsta pe care îl are de la un prieten ce (neinteligibil).

DOMN: No, în fine.. am înțeles ideea.. de.. (neinteligibil).

DOAMNĂ: Ca să nu i-l ia și p-ăsta.

DOMN: L-o mâncat în cur, amu`.

DOAMNĂ: Nu mai are sens să mai zicem.. tu crezi că el nu știe?

DOMN: Sigur știe.

DOAMNĂ: Că, dacă ar da timpu` înapoi și ar ști ce urmează, le-ar mai face? Că numai el trage.. doar el are de tras.

DOMN: Exact!

DOAMNĂ: Și imagine, și tot, tot, tot i se taie de aici.

DOMN: Da, da, da.

DOAMNĂ: Da` na.. așa o trebuit să se ducă că, dacă trebuia să fie altfel, să-mi bag p…., era altfel, nu?”, continuă „Doamna”.

„Îi fain să zici de la DUBAI, așa, știi?”

Discuția continuă cu aspecte ce nu prezintă interes operativ, după care se reia.

„DOMN: Ai văzut ce-o găsit la POTRA?

DOAMNĂ: Da, bă.. și-o făcut cruce BOGDAN când o văzut.

DOMN: Ai văzut?

DOAMNĂ: Bă, da` cât de dement îi.. să ai așa ceva în casă, să-mi bag p…a!

DOMN: Da, da, da.. no, atâta de dement.

(discuția continuă cu aspecte ce nu prezintă interes operativ, după care se reia)

DOMN: Tu ameninți pe toată lumea și le zici o dată: „ieșiți pe stradă cu paru`”, astăzi, astăzi.. ai văzut ce-o postat astăzi?

DOAMNĂ: Am văzut astăzi.

DOMN: No, tu cum..?

DOAMNĂ: Și-o pus mâna în cap când o văzut așa ceva.

DOMN: Tu cum ai face? Tu cum ai face?

DOAMNĂ: Na.. îi fain să zici de la DUBAI așa, știi?

DOMN: Da, nu..

DOAMNĂ: Păi hai acasă, mă dacă vrei să zici treaba asta.

DOMN: Dacă ești șmecher.

DOAMNĂ: Nu de la DUBAI.

DOMN: Dacă ești șmecher.. din DUBAI…

DOAMNĂ: Nu? Ca la bătaie, te.. te.. te ameninți de pe.. de pe INSTAGRAM, de pe FACEBOOK.

DOMN: Da.

DOAMNĂ: No hai aicea, față în față.

DOMN: No, ai văzut?”, întreabă „Domnul”.

„Cum o ajuns alea la POTRA în pivniță?” / „Să te duci tu să ridici scândura aia și să desfaci seifu`, trebuie să ai pontu`”

Discuția continuă cu aspecte ce nu prezintă interes operativ, se precizează în rechizitoriu, după care se reia.

„DOMN: No.. și ce o găsit, nu te supăra.. deci, din punctul meu de vedere, ce.. ce i-o găsit la POTRA, n-are nicio scuză, adică, din partea mea, să-l bată în cuie, n-are nicio scuză, așa ceva nu.. nu există.

DOAMNĂ: Păi na, la cine o găsit, să-mi bag pixu`, da` dacă la el n-o găsit nimica, de ce (neinteligibil) în aceeași oală cu toată lumea? Adică e.. chiar îi nedrept.

DOMN: Acuma, ce pot să zic io? Hai să-ți pun o întrebare altfel: „Cum o venit alea în țară? Cum o ajuns alea la POTRA în pivniță?”

DOAMNĂ: Apăi, asta nu mă întreba pe mine.

DOMN: No, ai văzut? No, asta cred că.. mă gândesc că îi întreabă, că doar nu-i întreabă ce o făcut ieri. Asta îi întreabă.. pe cine să întrebe? Pe toți! Îi ia pe rând, îi perpelește bine..

DOAMNĂ: Păi atuncea tre` să ia trei sute de oameni, nu?

DOMN: Nu.. nu știu dacă trei sute de oameni că i-o găsit telefoanele și acolo văd care, cum îi.. deci știu.. ei știu pe.. stai liniștită că știu ăia, îi ia pe toți la pachet, da` știu pe cine să întrebe. Și stai.. îs sută la.. eu sunt sută..

DOAMNĂ: Trebe… s-o dat în gât.. că să te duci tu să ridici scândura aia și să desfaci seifu`, trebuie să ai pontu`.

DOMN: Păi sută la sută.

DOAMNĂ: Corect?

DOMN: Sută la sută că au.

DOAMNĂ: No.

DOMN: Sută la sută.

DOAMNĂ: Deci, tot între ei o început să se mănânce, să se dea în gât, înțelegi?

DOMN: Da, bineînțeles că da. Păi tu, gândește-te că am.. aștia la televizor o zis că condamnarea e douăzeci și cinci de ani.

DOAMNĂ: Pentru arme, nu?

DOMN: Da, douăzeci și cinci de ani. No.. care vrea să meargă la… douăzeci și cinci de ani la pușcărie să.. pentru POTRA? Niciunu`! Niciunu`! Toți o să-l dea pe țeavă. Cum, de altfel, mi se pare normal. Adică chiar…”, se mai arată în rechizitoriul procurorilor, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

