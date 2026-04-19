O româncă a câştigat alegerile din Istanbul pentru rolul de secretar general al Uniunii Interparlamentare (UIP)

Anda Filip, candidata României, şi-a adjudecat peste 70% din voturi.

Aceasta devine prima femeie secretar general din istoria organizației de peste un secol, o o organizație care reuneşte 183 de țări.

Anda Filip şi-a început cariera în Ministerul Afacerilor de Externe şi are peste 35 de ani de experienţă în relaţiile internaţionale.

De peste 20 de ani lucrează în cadrul Uniunii Interparlamentare.

Duminică, a Istanbul, în cadrul celei de-a 152-a sesiuni a Adunării Interparlamentare, a avut loc etapa finală a alegerilor, în care s-au înscris peste 60 de candidați.

Uniunea Interparlamentară reunește reprezentanți ai 183 de parlamente naționale și 15 membri asociați, fiind organizația mondială a parlamentelor naționale.

Fondată în 1889 de către un mic grup de parlamentari dedicați promovării păcii prin diplomație și dialog parlamentar, UIP a devenit o organizație mondială a parlamentelor naționale care promovează guvernarea, instituțiile și valorile democratice în domenii precum pacea, democrația, drepturile omului, egalitatea de șanse, tineretul, acțiunea climatică și dezvoltarea durabilă.

