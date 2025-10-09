Prima pagină » Actualitate » Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva

Cristian Lisandru
09 oct. 2025, 09:50, Actualitate
Galerie Foto 28

Noapte de credință și rugăciune la Iași. La ora 7, când alții pleacă la serviciu sau vin din cluburi, mii de credincioși din toată țara așteptau în frig și ploaie, după mai multe ore, pentru a se apropia de Harul lui Dumnezeu prin atingerea moaștelor Sfintei Parascheva. Gândul vă prezintă cele mai noi imagini de la cel mai important pelerinaj al anului.

Peste 24.500 de pelerini au trecut, până joi dimineață, pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.

Încă de la primele ore ale dimineții, în cea de-a doua zi de pelerinaj, peste 3.000  de persoane stau la rând pentru a ajunge la racla în care se află depuse moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Arhiepiscopia Iașilor a publicat programul oficial al manifestărilor religioase care vor avea loc în perioada următoare. Pelerinii sunt așteptați la Iași, acolo unde pot participa la slujbe și procesiuni. (toate informațiile AICI)

Sursa foto – Ziarul Lumina

Vreme ploioasă la Iași

În această dimineață, la Iași, sunt înregistrate 11 grade Celsius și plouă, iar meteorologii anunță că precipitațiile vor continua pe parcursul întregii zile, până la ora 20:00.

A fost destul de frig în noaptea de joi spre vineri, dar pelerinii veniți moaștele Sfintei Curioase Parascheva au suportat – cu stoicism și credință netulburată – vremea capricioasă.

  • Astăzi – 9 octombrie 2025 – va bate și vântul, dar nu cu o intensitate foarte mare, iar aversele nu sunt excluse.
  • După ora 21.00, ploaia va înceta, dar cerul va fi înnorat pe tot parcusul nopții de joi spre vineri, atunci când temperatura va coborî la 9 grade Celsius.

Mâine – 10 octombrie 2025 – cerul va fi înnorat, nu va mai ploua, iar temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade Celsius. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă sunt, din nou, condiții de ploaie.

Lungimea cozii de închinători poate fi verificată în timp real, prin Google Maps

Portalul Doxologia.ro vine în întâmpinarea pelerinilor care așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași.

Lungimea cozii de închinători poate fi verificată în timp real, prin Google Maps.

Acest serviciu este disponibil non-stop cu ajutorul voluntarilor implicați la evenimentele dedicate hramului. Miercuri, 8 octombrie, la ora 15.00, rândul ajungea la stâlpul 2, pe strada Cantacuzino, potrivit basilica.ro.

Iată și pașii care trebuie făcuți, de pe telefonul mobil, potrivit Doxologia.ro.

  • Click în partea de jos a ecranului, unde scrie cu alb pe fundal roșu „Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași”.
  • Scroll down până la scrisul roșu pe fundal alb „Vezi locația în timp real”, marcat și prin iconul de locație Google.
  • Se va deschide informația dorită actualizată în timp real în Google Maps.

Pelerinajul a început cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva

Baldachinul a fost împodobit – pentru al 22-lea an la rând – de familia Bulat-Buştei.

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi a început miercuri dimineață, de la ora 6.00, cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.

După săvârșirea Acatistului Sfintei, Părintele Episcop-vicar a rostit un cuvânt de binecuvântare pentru pelerini, afirmând că în aceste zile, cei care trec pe la racla Sfintei se îmbogățesc cu harul Duhului Sfânt, bucurându-se și nădăjduind în rugăciune:

„Am început ziua ce deschide sărbătorile Sfintei Parascheva, citindu-i Acatistul, fericind-o cu fiecare «Bucură-te!» pe care l-am rostit împreună, fericind-o pentru viața prin care s-a sfințit, pentru credința ei vădită prin fapte, prin stăruința în rugăciune, prin stăruința în nevoință. S-a sfințit prin lucrarea ei și prin unirea cu Duhul Sfânt în această viață, Duh Sfânt care a împlinit nestricăciunea în trupul ei, lăsându-ne sfintele ei moaște ca mărturie a vieții alese”, a spus Părintele Episcop-vicar, potrivit Ziarului Lumina.

  • Racla cu sfintele moaște a fost purtată în cadrul tradiţionalei procesiuni, fiind depusă în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan.

Sursa foto – Ziarul Lumina

  • Racla va rămâne în acest baldachin până când rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul lăcaşului de cult. Se estimează că acest moment va avea loc la începutul zilei de miercuri, 15 octombrie.

Sursa foto – Ziarul Lumina

În data de 14 octombrie 2025, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită, începând cu ora 9.00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Organizatorii au precizat că pentru cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate, slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii.

Foto main – Doxologia.ro

RECOMANDAREA AUTORULUI:

