Prima reacție a bărbatului de 74 de ani care a atacat un copil de 13 ani cu SECERA în Brașov: „L-am înțepat un pic în fund. Ce mare crimă…”

Bărbatul de 74 de ani care a rănit cu o seceră un minor de 13 ani, într-un parc de distracții din Brașov, a avut o primă reacție care a șocat comunitatea locală. Agresorul susține că nu a avut intenția să-l rănească grav pe copil, afirmând că doar l-a înțepat un pic” pe băiat.

Incidentul șocant s-a petrecut în zona de agrement din Brașov, unde un băiat de 13 ani a fost rănit cu o seceră de către un bărbat de 74 de ani, după ce copilul ar fi sărit fără permisiune pe o trambulină.

Suspectul, identificat ca Gheorghe Marin, a recunoscut fapta, dar a susținut că reacția sa a fost provocată de comportamentul copiilor.

„Mi-a dat cu pietroaie în spate, m-a încuiat în rulotă, a aruncat cu pietre în mine, mi-a dat în spate și m-am enervat și nu mi-am mai dat seama ce fac. Era o secera micuță. L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă”, a declarat bărbatul.

Bărbatul mărturisește că lucra fără forme legale în parcul de distracții, în calitate de „ajutor” al rudelor sale care dețin o firmă de carturi în zonă.

„Are firma la mine, pe adresa mea. Lucram ca ajutor, îi ajutam, decât că m-a lăsat două săptămâni de pază acolo. Trambulinele erau ale altui asociat de-al lui”, a explicat Gheorghe Marin, potrivit Știrileprotv.

După atacul din parc, bărbatul a fost reținut și ulterior plasat în arest la domiciliu în localitatea Păulești din județul Prahova, aceeași adresă fiind și sediul firmei care administrează parcul.

Familia copilului, șocată de decizia procurorilor

„Părinții sunt în stare de șoc, mai ales la aflarea veștii că agresorul minorului lor se află doar în arest la domiciliu. Nimeni din partea societății nu ne-a contactat, nu a contactat nici familia”, a declarat Remus Sîmbotin, avocatul victimei.

Potrivit medicilor, copilul se află în afara oricărui pericol, însă rana necesită îngrijire medicală.

„E o plagă destul de adâncă, dar a fost reparat, suturat, evoluția e bună. Va mai rămâne câteva zile în observație”, a precizat Marcel Albean, medic la Spitalul de Copii Brașov.

Polițiștii au început cercetările pentru a afla dacă parcul de distracții desfășura activități legale în acea zonă.