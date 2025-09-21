Primăria Capitalei vrea să demoleze o clădire de 19 etaje din centrul Bucureștiului. Cathedral Plaza ar putea fi „tăiată” cu o sumă uriașă

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, sâmbătă, că Primăria Capitalei intenționează să demoleze controversata clădire Cathedral Plaza din centrul Bucureștiului, situată la doar câțiva metri de Catedrala Sfântul Iosif. Potrivit edilului interimar, dacă instanța spune că trebuie demolată această clădire, „ea va fi dată jos”.

„S-a emis dispoziție de demolare din partea Primăriei Capitalei. Au contestat și au suspendat dispoziția de demolare. Suntem în proces pe acea dispoziție. La momentul finalizării sunt două opțiuni: fie rămâne valabilă dispoziția și mergem mai departe cu demolarea, fie se anulează sau se anulează în parte și trebuie să luăm o altă dispoziție sau o altă decizie (…)

Avem avocați specializați care urmăresc acest proces de ani de zile. Dar vă spun un lucru foarte clar: unde e lege, nu e tocmeală. Dacă instanța spune că trebuie dată jos, ea va fi dată jos”, a declarat Stelian Bujduveanu la emisiunea Insider Politic.

Primarul general interimar a mai declarat totul depinde de o „chestiune procedurală”.

„Cu siguranță. Conflictul este deja câștigat în fond, definitiv și irevocabil. Acum suntem doar pe o chestiune procedurală – care e actul prin care se demolează. Nu se mai pune în discuție valabilitatea autorizației de construire”, mai spune Bujduveanu.

Demolarea Cathedral Plaza ar putea ajunge la 8 milioane de euro

Demolarea va costa între 5 și 8 milioane de euro. Banii vor fi plătiți de Primăria Generală, care apoi se va îndrepta spre Primăria Sectorului 1, care va fi plătitorul final, pentru că această instituție a emis autorizația de construire, potrivit Buletin de București.

Dacă va fi demolată, clădirea va fi, de fapt, tăiată, bucată cu bucată, de sus în jos, potrivit specialiștilor.

Litigiul dintre Primăria Capitalei, Arhiepiscopia Romano-Catolică și dezvoltatorul imobiliar a început acum 18 ani, timp în care au avut loc zeci de procese.

Obiectul litigiului este o clădire de 19 etaje, Cathedral Plaza, situată la intersecția străzilor General Berthelot și Luterană din București, în proximitatea Catedralei Sfântul Iosif. Autorizația de construire fost emisă în 2006 de Primarul Sectorului 1 de la acea vreme, Andrei Chiliman, și a fost anulată definitiv de Curtea de Apel Suceava în 2010.