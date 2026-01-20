Prima pagină » Actualitate » Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană

Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană

Luiza Dobrescu
20 ian. 2026, 12:06, Actualitate
Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană

Primăria Cluj-Napoca caută avocați de 50.000 de euro care să aplaneze conflictul izbucnit între firmele care au câștigat licitația pentru centura metropolitană. 

Potrivit documentelor oficiale, disputa juridică se manifestă între liderul asocierii și unul dintre asociați, situație care riscă să afecteze derularea normală a contractului’.

”Solicitarea vizează derularea Acordului contractual nr. 498042/07.05.2025, care are ca obiect proiectarea și execuția centurii metropolitane și a drumurilor de legătură aferente. Contractul a fost încheiat în urma unei proceduri de achiziție publică, prin licitație deschisă, iar autoritatea contractantă este Municipiul Cluj-Napoca”. 

Problema a fost semnalată oficial în luna septembrie 2025, moment din care primăria a solicitat clarificări din partea liderului asocierii.

Cum nu a primit nicio informaţie concretă, primăria vrea să intervină pe cale juridică, mai ales că este vorba despre un contract foarte scump.

Marţi, consiliul local va trebui să voteze dacă sunt de acord cu suma de peste 50.000 de euro pentru achiziţionarea acestor servicii juridice care să facă pace între firmele constructoare:

  • T1 – Asocierea Viarom Construct – Electrogrup SA. Valoarea contractului: Aproximativ 112,14 milioane lei (fără TVA). Stadiul – în lucru.
  • T2 – Componența asocierii: Dimex-2000 Company (lider), Hydrostroy AD (Bulgaria) și Integral Inzenjering AD Laktasi (Muntenegru). Valoarea contractului: Aproximativ 4,72 miliarde lei (fără TVA). Stadiul – în proiectare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Orașul românesc în care localnicii sunt amendați, dacă nu au afișat vizibil numărul casei. Sancțiunile sunt aplicate de Poliția Locală

Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”

Recomandarea video

Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Descoperire îngrijorătoare despre paharele de cafea de unică folosință
PROTEST 🚨 Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
12:27
🚨 Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer
12:24
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer
FLASH NEWS Imagini inedite din Turcia. Președintele Erdogan a jucat baschet cu una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american
12:11
Imagini inedite din Turcia. Președintele Erdogan a jucat baschet cu una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
12:09
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
Gândul de Vreme Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
12:00
Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
FLASH NEWS Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump: trimite mai multe trupe în Groenlanda. Președintele american vrea o întâlnire cu „părțile interesate“ la Davos
11:55
Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump: trimite mai multe trupe în Groenlanda. Președintele american vrea o întâlnire cu „părțile interesate“ la Davos

Cele mai noi

Trimite acest link pe