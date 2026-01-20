Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană

Primăria Cluj-Napoca caută avocați de 50.000 de euro care să aplaneze conflictul izbucnit între firmele care au câștigat licitația pentru centura metropolitană.

Potrivit documentelor oficiale, disputa juridică se manifestă între liderul asocierii și unul dintre asociați, situație care riscă să afecteze derularea normală a contractului’.

”Solicitarea vizează derularea Acordului contractual nr. 498042/07.05.2025, care are ca obiect proiectarea și execuția centurii metropolitane și a drumurilor de legătură aferente. Contractul a fost încheiat în urma unei proceduri de achiziție publică, prin licitație deschisă, iar autoritatea contractantă este Municipiul Cluj-Napoca”.

Problema a fost semnalată oficial în luna septembrie 2025, moment din care primăria a solicitat clarificări din partea liderului asocierii.

Cum nu a primit nicio informaţie concretă, primăria vrea să intervină pe cale juridică, mai ales că este vorba despre un contract foarte scump.

Marţi, consiliul local va trebui să voteze dacă sunt de acord cu suma de peste 50.000 de euro pentru achiziţionarea acestor servicii juridice care să facă pace între firmele constructoare:

T1 – Asocierea Viarom Construct – Electrogrup SA. Valoarea contractului: Aproximativ 112,14 milioane lei (fără TVA). Stadiul – în lucru.

T2 – Componența asocierii: Dimex-2000 Company (lider), Hydrostroy AD (Bulgaria) și Integral Inzenjering AD Laktasi (Muntenegru). Valoarea contractului: Aproximativ 4,72 miliarde lei (fără TVA). Stadiul – în proiectare.

