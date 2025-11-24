Prima pagină » Actualitate » Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați

24 nov. 2025, 19:54, Actualitate
O investiție a Primăriei Ghimbav, județul Brașov, a atras atenția comunității și chiar i-a revoltat pe unii localnici după ce s-a descoperit că o toaletă publică a fost achiziționată la un preț comparabil cu cel al unui apartament cu două camere din acest mic oraș.

Autoritățile au optat pentru un model inteligent, complet automatizat, cu funcție de autocurățare, care urmează să fie amplasată într-un parc nou creat în municipiu.

Potrivit informațiilor prezentate de BizBrașov, toaleta publică pe care Primăria Ghimbav a achiziționat-o costă 326.700 de lei cu TVA, adică aproape 64.000 de euro.

Doar că atât costă și un apartament cu două camere, în apropierea zonei unde va fi instalată toaleta, ceea ce a ridicat semne de întrebare și a stârnit diverse dezbateri în rândul locuitorilor.

Achiziția a fost realizată prin negociere directă, iar documentele din platforma publică de licitații arată că furnizorul este compania Rowe Provision din București, potrivit Playtech.

Firma respectivă se va ocupa atât de livrarea, cât și de instalarea toaletei în termen de 60 de zile de la plasarea comenzii, produsul beneficiind de o garanție minimă de un an.

Toaletă la preț de apartament. Suma uriașă plătită de Primăria Sinaia pentru un WC public inteligent

Toaleta automată va fi montată în noul parc pe care administrația locală îl amenajează în locul unei parcări de pe Strada Victoriei, reamenajarea acestei zone fiind o decizie luată de municipalitate pentru a transforma un spațiu intens tranzitat într-un loc dedicat recreerii.

