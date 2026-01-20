Primarii din mai multe orașe din România, care sunt în pericol să rămână fără căldură, pentru că nu mai pot suporta subvențiile sistemului centralizat de termoficare, își strigă disperarea către Ilie Bolojan.

„Vor cădea toate pe rând”

În municipiul Motru, Județul Gorj, 15 mii de persoane ar putea rămâne în frig iarna aceasta, iar primarul face un apel către premier: „Nu avem cum să ne împrumutăm, așa cum ni se cere”. Și la Brad, sau la Craiova, situația este critică, spun primarii din aceste municipii.

„Avem o mare problemă, și va fi la toate orașele care mai au sisteme centralizate de încălzire. Vor cădea toate, pe rând. Noi, la Motru, avem o mare problemă, pentru că de când a început sezonul rece, ne chinuim să rămânem pe linia de plutire, pentru că până la ora actuală nu avem un răspuns în ceea ce privește subvențiile pentru pierderile induse și pentru susținerea sistemului de termoficare centralizat. Se știe de ani de zile că acest sistem nu poate supraviețui doar cu bani de la populație”, a declarat pentru Gândul Cosmin Morega, primarul orașului Motru.

Edilul municipiului din județul Gorj mai spune că în Motru, 15 mii de persoane ar putea îngheța în case dacă premierul Ilie Bolojan nu va include subvențiile pentru termoficare în Bugetul pe anul 2026.

„Premierul Ilie Bolojan ne cere să ne împrumutăm, dar nu avem cum”

„Premierul Ilie Bolojan tot timpul ne-a răspuns prin Secretariatul General că trebuie să ne împrumutăm, ori noi nu ne permitem asta. Sunt patru mii de apartamente care sunt racordate la sistemul de centralizare, și vorbim de 15 mii de suflete, care sunt în pericol să stea în viitorul apropiat în frig și fără apă caldă. Am găsit înțelegere la furnizori să ne mai păsuiască. Distribuitorul de păcură caută să ne mai trimită azi un transport, ca să ne mai ajungă câteva zile. Dar iarna nu trece peste o săptămână. Domnul Bolojan ar trebui să se aplece asupra acestei situații, mai ales că a fost primar, și știe cât de grav este. Dumnealui a beneficiat de subvenții din Fondul de Rezervă cât a fost primar. Ar putea fi o problemă gravă de sănătate, asta pentru că toate școlile noastre sunt racordate la sistemul centralizat”, mai spune primarul din Motru.

„Toate solicitările noastre către premierul Ilie Bolojan nu au avut efect”

Un alt oraș care este în pericol să rămână fără căldură este Brad, din județul Hunedoara.

„Până acum, absolut toate solicitările noastre către premierul Ilie Bolojan nu au avut efect. Doar ne-a sugerat un fel de schemă de împrumut. Adică Unitățile Administrativ Teritoriale să poată garanta, de fapt, împrumuturile pe care le vor lua societățile producătoare de energie termică. Noi nu avem această posibilitate. Premierul ar trebui să găsească o soluție, așa cum a fost în trecut. Ilie Bolojan trebuie să știe că există în România foarte multe orașe care sunt la limita supraviețuirii și ar trebui să-și demonstreze competența de a salva aceste orașe care nu reușesc să se mențină la un nivel demn de Secolul 21”, a declarat pentru Gândul și Florin Cazacu, primarul orașului Brad.

Sunt și orașe mai mari care se confruntă cu lipsa investițiilor din partea Guvernului.

Craiova, în prag de criză în plină iarnă

Unul dintre aceste municipii este Craiova, acolo unde Executivul refuză să aloce sumele necesare pentru refacerea Termocentralei.

„Această centrală aparţine Guvernului României, şi nu Primăriei Craiova. În această centrală nu poate să investească decât Guvernul României. În urmă cu câteva luni, ministrul Energiei a solicitat, prin memorandum, Guvernului României suma de 350 de milioane de lei pentru a face reparaţii la grupurile energetice. Domnul Ilie Bolojan a considerat că nu este importantă această societate, a considerat că este o gaură neagră în care nu mai trebuie să investească, deşi această societate introduce în bandă 100 de Megawaţi în fiecare an, această societate asigură încălzirea oraşului Craiova. Această societate asigură de asemenea energia necesară pentru producătorul Ford, care este al doilea producător din România şi al doilea plătitor de taxe din România”, a declarat, în weekend, Olguţa Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu a cerut, prin intermediul ministerului Energiei, o nouă sumă de 50 de milioane lei, pentru montarea a trei cazane:

„Acestea ar urma să asigure încălzirea Craiovei şi de asemenea producţia pentru Ford pentru o perioadă de cel puţin trei ani de acum înainte fără niciun fel de avarii. Sperăm să plătească aceşti bani domnul Ilie Bolojan, pentru că Primăria Craiova nu poate să investească într-o societate care-i aparţine”.

Recomandarea autorului:

Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”