Scene scandaloase într-o primărie din România. Primarul, care agresează sexual o angajată, a publicat imaginile

05 nov. 2025, 13:59, Actualitate
Galerie Foto 3

O serie de fotografii făcute publice chiar de către primarul comunei Livezile îl arată pe acesta cum agresează sexual o angajată. Imaginile indică clar o agresiune sexuală și este vizibil că angajata încerca să scape și îl împingea pe primarul Traian Simionca, atunci când el insista să o dezbrace.

Scenele au avut loc chiar în sediul primăriei Livezile, în biroul primarului Traian Simionca. Seria de poze surprinde întreaga scenă în care victima este angajata primăriei, iar agresorul este primarul.

Imaginile au fost postate chiar de primar, pe WhatsApp, cel mai probabil din greșeală. Primarul ar fi scris la „stare” pe WhatsApp „partidă de amor”, cu pozele aferente atașate. În scurt timp, fotografiile făcute publice de primar au început să se rostogolească pe rețelele de socializare.

Imaginile înfățișează angajata vizibil deranjată de ce se întâmplă. Succesiunea de poze indică chiar o agresiune sexuală, iar angajata este surprinsă cum îl împinge pe bărbatul care insistă să o dezbrace.

Primarul nu ar fi la prima abatere

Circulă povești că, în trecut, primarul a mai avut astfel de apucături când activa ca instructor de dans. Iar aceste acțiuni sunt de notorietate, dacă pe vremuri hărțuia tinerele din ansamblul de folclor, acum a trecut la angajate, relatează Bistriteanul.ro.

Tot sursa citată a dezvăluit că primarul Traian Simionca ar fi fost surprins de localnici lângă un râu din comună, tot în ipostaze indecente, chiar în mașina Primăriei Livezile.

Traian Simionca (PSD) se află la al patrulea mandat în fruntea Primăriei Livezile. La ultimele alegeri din 2024, acesta a fost ales de 90% dintre votanți, fără a avea un contracandidat redutabil.

