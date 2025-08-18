Într-o perioadă de austeritate totală – clamată zi de zi de premierul Ilie Bolojan – un primar dintr-o comună din Bistrița- Năsăud demonstrează exact contrariul. Personajul principal al unui episod care a stârnit reacții aprinse în spațiul public este Dani Mocanu, manelistul care a fost distins cu o diplomă de excelență de către primarul unei comune din județul Bistrița-Năsăud. În țara lui nu avem bani, administrația locală a alocat 80.000 de euro pentru organizarea unui festival, într-o perioadă marcată de austeritate.

Primăria Lunca Ilvei a alocat 400.000 lei pentru ediția a X-a a Festivalului Cântecului, Portului și Jocului Ilvean

Banii au fost gestionați prin SEAP, mare parte din sumă mergând către prestațiile artistice și logistica evenimentului.Mirabis și Simprimo SRL, 3 pachete de filmare și difuzare atribuite prin încredințare directă.

La Lunca Ilvei, primăria și Consiliul Local au aprobat un buget de 400.000 de lei (80.000 de euro) pentru „Festivalul Cântecului, Portului și Jocului Ilvean.”

Surprinză, însă, în locul artiștilor tradiționali, scena a fost dominată de maneliști celebri – Dani Mocanu, Culiță Sterp și Tzancă Uraganul – care, deși au fost cap de afiș, nu au legături evidente cu tradițiile zonei, potrivit Bistritaexpres.ro.

Mai mult, primarul Flaviu Lupșan i-a oferit personal lui Dani Mocanu diploma de excelență, deși manelistul nu are vreo conexiune culturală cu Valea Ilvelor.

Vizibil încântat de distincția primită, Dani Mocanu a avut un discurs exploziv. „E o bucurie și o onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului… Gălăgia!”

Pe de altă parte, momentul a avut loc chiar la primul concert susținut de artist după ce a scăpat de condamnarea la șase ani și jumătate de închisoare pentru proxenetism. Reamintim că instanțele de apel nu au mai judecat cazul pe fond, întrucât faptele au fost prescrise, lucru confirmat de Curtea de Apel Ploiești la 12 august 2025.

Piesa lui Dani Mocanu, distribuită și de Mircea Cărtărescu în timpul campaniei electorale

Reamintim că și scriitorul Mircea Cărtărescu i-a distribuit o piesă manelistului Dani Mocanu. Este vorba de melodia „Pro Europa.”

Deși cunoscutul intelectual român a șters ulterior postarea cu maneaua, Dani Mocanu i-a mulțumit scriitorului pentru gestul său inițial, precizând și că „mințile strălucite gândesc la fel.”

„Asta e din propria mea iniţiativă, realizată melodia respectivă, da, pentru domnul Nicuşor Dan, mă bucur din suflet că domnul Cărtărescu mi-a distribuit melodia, asta înseamnă că şi cei ce nu m-au plăcut până acum, uşor, uşor, încep să mă placă şi să mă iubească. Şi-au dat seama că, de fapt, sunt un tip inteligent şi un tip sincer aşa sufleteşte şi patriot în primul rând. Aşa că bineînţeles pentru mine este o onoare şi voi lupta în continuare să fiu pe placul tuturor”,a declarant Dani Mocanu în exclusivitate pentru Cancan.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: