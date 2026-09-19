Prima pagină » Știri externe » Mega-proiectul de 10 miliarde de dolari pe care India îl construiește pe o insulă izolată. Guvernul de la New Delhi vrea un mega-port, un oraș nou și o bază militară în apropierea Strâmtorii Malacca. 650.000 de persoane ar urma să locuiască acolo

Mega-proiectul de 10 miliarde de dolari pe care India îl construiește pe o insulă izolată. Guvernul de la New Delhi vrea un mega-port, un oraș nou și o bază militară în apropierea Strâmtorii Malacca. 650.000 de persoane ar urma să locuiască acolo

Mega-proiectul de 10 miliarde de dolari pe care India îl construiește pe o insulă izolată. Guvernul de la New Delhi vrea un mega-port, un oraș nou și o bază militară în apropierea Strâmtorii Malacca. 650.000 de persoane ar urma să locuiască acolo
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

India pregătește un mega-proiect de infrastructură în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari pe insula Great Nicobar, în sudul arhipelagului Andaman și Nicobar, prin care autoritățile de la New Delhi vor să transforme un teritoriu izolat într-un centru pentru transport, energie, industrie și infrastructură strategică. Planul include un mega-port, un oraș nou, un aeroport internațional, o centrală electrică, un parc industrial și o bază militară.

Great Nicobar este una dintre cele mai sudice insule ale arhipeleagului Andaman și Nicobar, iar poziția sa în Oceanul Indian îi oferă Indiei un punct de sprijin aproape de unele dintre cele mai importante rute maritime dintre Asia de Sud și Asia de Sud-Est. Pentru guvernul de la New Delhi, proiectul nu se rezumă doar la dezvoltarea unei insule aflate la mare distanță de India continentală, ci o extensie a infrastructurii portuare, comerciale și strategice.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În centrul planului se află un mega-port de transbordare, în jurul căruia ar urma să se dezvolte restul infrastructurii. India își dorește astfel să creeze un nou hub pentru comerțul maritim și să atragă o parte din traficul care trece în prezent prin marile centre portuare din regiune.

India pune la bătaie 10 miliarde de dolari pentru o insulă izolată

Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 10 miliarde de dolari, iar pe Great Nicobar ar urma să fie construite un mega-port, un aeroport internațional, un oraș nou, o centrală electrică, un parc industrial și o bază militară.

Practic, mega-proiectul este conceput ca un ansamblu în care infrastructura portuară reprezintă punctul central, iar restul obiectivelor susțin dezvoltarea economică și strategică a zonei.

Mega-portul, piesa centrală a proiectului

Portul este componenta centrală a proiectului deoarece un terminal de transbordare poate prelua containere de pe navele care circulă regulat pe rutele internaționale, poate redistribui mărfurile către alte nave și poate transforma zona într-un punct de tranzit pentru comerțul regional.

Miza este și reducerea dependenței de centrele portuare din alte state. Prin noul terminal, New Delhi vrea să ofere o alternativă pentru traficul maritim care ajunge în prezent prin porturi precum Singapore, Colombo sau Port Klang.

Great Nicobar ar putea deveni un punct strategic pentru India

Poziția insulei, în apropierea Strâmtorii Malacca, are și o importanță militară. India poate folosi această poziție strategică pentru a-și consolida prezența militară și capacitatea de monitorizare într-o zonă importantă pentru securitatea Indo-Pacificului.

Baza militară inclusă în proiect completează această componentă strategică. Great Nicobar ar urma astfel să concentreze pe același teritoriu infrastructura portuară, aeriană, energetică, industrială și militară.

Pe insulă ar urma să apară un aeroport internațional și un oraș nou

Mega-proiectul Indiei nu se limitează doar la infrastructura portuară. Planul include un aeroport internațional, o centrală electrică, un parc industrial și un oraș nou, care ar urma să găzduiască până la 650.000 de locuitori.

Astfel, aeroportul ar urma să asigure conexiunea aeriană a insulei, centrala electrică va furniza energia pentru noile obiective, iar parcul industrial va susține activitățile economice din jurul portului. De asemenea, orașul nou face parte din aceeași dezvoltare și ar urma să ofere infrastructura necesară pentru extinderea activităților economice de pe insulă.

Proiectul se întinde pe trei faze, până în 2047

Dezvoltarea mega-proiectului este împărțită în trei faze, iar finalizarea lui este estimată pentru anul 2047. India își leagă astfel investiția de un plan pe termen lung pentru dezvoltarea infrastructurii maritime, comerciale și strategice din Oceanul Indian.

Pentru India, miza este ca Great Nicobar să devină un nou punct major pe harta comerțului maritim din regiune, dar nu este singurul proiect de infrastructură amplu pe care New Delhi îl dezvoltă. Proiectul Upper Siang Multipurpose din Arunachal Pradesh, un baraj hidroenergetic de 11.000 MW, cu o valoare estimată la aproximativ 13 miliarde de dolari, face parte din planurile Indiei pentru dezvoltarea infrastructurii strategice.

Upper Siang Multipurpose are însă un rol diferit. Barajul ar urma să producă energie și să ofere Indiei o infrastructură importantă pe râul Siang, în Arunachal Pradesh, în apropierea graniței cu China. Proiectul este legat și de competiția pentru controlul infrastructurii hidrotehnice din bazinul Brahmaputrei, după planurile Beijingului pentru un mega-baraj pe cursul superior al fluviului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Pentagonul este acuzat că ar ascunde numărul morților în războiul cu Iranul. Care ar fi cifra reală a deceselor în conflictul din Orientul Mijlociu
20:59
Pentagonul este acuzat că ar ascunde numărul morților în războiul cu Iranul. Care ar fi cifra reală a deceselor în conflictul din Orientul Mijlociu
EXTERNE Egiptul construiește o rețea feroviară de mare viteză de 2.250 km. Testele pe prima linie încep în octombrie. Țara va avea a șasea cea mai mare rețea de căi ferate de mare viteză din lume
20:49
Egiptul construiește o rețea feroviară de mare viteză de 2.250 km. Testele pe prima linie încep în octombrie. Țara va avea a șasea cea mai mare rețea de căi ferate de mare viteză din lume
CONTROVERSĂ Ucraina vrea să-și acopere tot deficitul bugetar pentru 2027 cu banii UE. Ministrul de finanțe ucrainean cere o finanțare de 32,6 miliarde de euro
20:05
Ucraina vrea să-și acopere tot deficitul bugetar pentru 2027 cu banii UE. Ministrul de finanțe ucrainean cere o finanțare de 32,6 miliarde de euro
FLASH NEWS Detaliul care a scăpat vigilenței Kremlinului. Putin pare că a votat de pe un calculator cu un sistem de operare piratat
19:23
Detaliul care a scăpat vigilenței Kremlinului. Putin pare că a votat de pe un calculator cu un sistem de operare piratat
FLASH NEWS Un incendiu puternic a izbucnit lângă principalul aeroport din Arabia Saudită, în urma alertelor de atac aerian ale rebelilor houthi
18:22
Un incendiu puternic a izbucnit lângă principalul aeroport din Arabia Saudită, în urma alertelor de atac aerian ale rebelilor houthi
FLASH NEWS Nicki Minaj, declarații de dragoste pentru Donald Trump la Fox News: „Pur și simplu îl iubesc”
17:28
Nicki Minaj, declarații de dragoste pentru Donald Trump la Fox News: „Pur și simplu îl iubesc”
Mediafax
EXTREMA dreaptă din Franța SCHIMBĂ tonul. Le Pen și Bardella condamnă MOSCOVA
Digi24
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”
Cancan.ro
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
BĂSESCU, pronostic INCREDIBIL. Cine va candida la PREZIDENȚIALE și cine va fi PREMIER
Click
Trucurile prin care românii reușesc să pună bani deoparte: „Poți să o faci o dată la 3 luni. Primești bonuri de masă cât pentru o săptămână”
Digi24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai puțin peste 5.000 de euro? Două mașini din 2019 sunt scoase la vânzare de BT Leasing
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Vânturile generate de găurile negre sunt de 100 de ori mai puternice decât se credea
Mediafax Italia
Vești proaste pentru proprietarii de case! Ce facilități dispar definitiv?!
Mediafax Spania
Ce se va întâmpla cu PREȚURILE LOCUINȚELOR în următorii 25 de ani?! PREVIZIUNEA unui expert în investiții din Spania
INEDIT Roboți în agricultura în China. Oamenii nu mai smulg buruienile cu mâna, o fac mașinile cu laser. Cum arată „minunea”
21:27
Roboți în agricultura în China. Oamenii nu mai smulg buruienile cu mâna, o fac mașinile cu laser. Cum arată „minunea”
INEDIT Cum s-a prăbușit visul Arabiei Saudite de a construi Neom, orașul liniar de 161 de kilometri, în valoare de 500 de miliarde de dolari
20:52
Cum s-a prăbușit visul Arabiei Saudite de a construi Neom, orașul liniar de 161 de kilometri, în valoare de 500 de miliarde de dolari
METEO Vremea se răcește radical din cauza unui vortex polar care va traversa România. Temperaturi cu 10 grade mai scăzute decât ar fi normal
20:41
Vremea se răcește radical din cauza unui vortex polar care va traversa România. Temperaturi cu 10 grade mai scăzute decât ar fi normal
EXCLUSIV S-a lansat o nouă operațiune „Economia este pierdută, dacă nu votați Guvernul”. Mureșan și Bolojan, la indigo. Mesajele alarmiste despre dobânzi care sar în aer și România care intră în faliment împânzesc deja știrile și rețelele sociale
20:37
S-a lansat o nouă operațiune „Economia este pierdută, dacă nu votați Guvernul”. Mureșan și Bolojan, la indigo. Mesajele alarmiste despre dobânzi care sar în aer și România care intră în faliment împânzesc deja știrile și rețelele sociale
FLASH NEWS România deschide un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina. Când va intra în funcțiune
20:00
România deschide un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina. Când va intra în funcțiune

Cele mai noi

Trimite acest link pe