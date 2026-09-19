India pregătește un mega-proiect de infrastructură în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari pe insula Great Nicobar, în sudul arhipelagului Andaman și Nicobar, prin care autoritățile de la New Delhi vor să transforme un teritoriu izolat într-un centru pentru transport, energie, industrie și infrastructură strategică. Planul include un mega-port, un oraș nou, un aeroport internațional, o centrală electrică, un parc industrial și o bază militară.

Great Nicobar este una dintre cele mai sudice insule ale arhipeleagului Andaman și Nicobar, iar poziția sa în Oceanul Indian îi oferă Indiei un punct de sprijin aproape de unele dintre cele mai importante rute maritime dintre Asia de Sud și Asia de Sud-Est. Pentru guvernul de la New Delhi, proiectul nu se rezumă doar la dezvoltarea unei insule aflate la mare distanță de India continentală, ci o extensie a infrastructurii portuare, comerciale și strategice.

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În centrul planului se află un mega-port de transbordare, în jurul căruia ar urma să se dezvolte restul infrastructurii. India își dorește astfel să creeze un nou hub pentru comerțul maritim și să atragă o parte din traficul care trece în prezent prin marile centre portuare din regiune.

India pune la bătaie 10 miliarde de dolari pentru o insulă izolată

Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 10 miliarde de dolari, iar pe Great Nicobar ar urma să fie construite un mega-port, un aeroport internațional, un oraș nou, o centrală electrică, un parc industrial și o bază militară.

Practic, mega-proiectul este conceput ca un ansamblu în care infrastructura portuară reprezintă punctul central, iar restul obiectivelor susțin dezvoltarea economică și strategică a zonei.

Mega-portul, piesa centrală a proiectului

Portul este componenta centrală a proiectului deoarece un terminal de transbordare poate prelua containere de pe navele care circulă regulat pe rutele internaționale, poate redistribui mărfurile către alte nave și poate transforma zona într-un punct de tranzit pentru comerțul regional.

Miza este și reducerea dependenței de centrele portuare din alte state. Prin noul terminal, New Delhi vrea să ofere o alternativă pentru traficul maritim care ajunge în prezent prin porturi precum Singapore, Colombo sau Port Klang.

Great Nicobar ar putea deveni un punct strategic pentru India

Poziția insulei, în apropierea Strâmtorii Malacca, are și o importanță militară. India poate folosi această poziție strategică pentru a-și consolida prezența militară și capacitatea de monitorizare într-o zonă importantă pentru securitatea Indo-Pacificului.

Baza militară inclusă în proiect completează această componentă strategică. Great Nicobar ar urma astfel să concentreze pe același teritoriu infrastructura portuară, aeriană, energetică, industrială și militară.

Pe insulă ar urma să apară un aeroport internațional și un oraș nou

Mega-proiectul Indiei nu se limitează doar la infrastructura portuară. Planul include un aeroport internațional, o centrală electrică, un parc industrial și un oraș nou, care ar urma să găzduiască până la 650.000 de locuitori.

Astfel, aeroportul ar urma să asigure conexiunea aeriană a insulei, centrala electrică va furniza energia pentru noile obiective, iar parcul industrial va susține activitățile economice din jurul portului. De asemenea, orașul nou face parte din aceeași dezvoltare și ar urma să ofere infrastructura necesară pentru extinderea activităților economice de pe insulă.

Proiectul se întinde pe trei faze, până în 2047

Dezvoltarea mega-proiectului este împărțită în trei faze, iar finalizarea lui este estimată pentru anul 2047. India își leagă astfel investiția de un plan pe termen lung pentru dezvoltarea infrastructurii maritime, comerciale și strategice din Oceanul Indian.

Pentru India, miza este ca Great Nicobar să devină un nou punct major pe harta comerțului maritim din regiune, dar nu este singurul proiect de infrastructură amplu pe care New Delhi îl dezvoltă. Proiectul Upper Siang Multipurpose din Arunachal Pradesh, un baraj hidroenergetic de 11.000 MW, cu o valoare estimată la aproximativ 13 miliarde de dolari, face parte din planurile Indiei pentru dezvoltarea infrastructurii strategice.

Upper Siang Multipurpose are însă un rol diferit. Barajul ar urma să producă energie și să ofere Indiei o infrastructură importantă pe râul Siang, în Arunachal Pradesh, în apropierea graniței cu China. Proiectul este legat și de competiția pentru controlul infrastructurii hidrotehnice din bazinul Brahmaputrei, după planurile Beijingului pentru un mega-baraj pe cursul superior al fluviului.