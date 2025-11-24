Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost reținut de Poliție în urma scandalului sexual

Primarul din comuna Livezile, județul Bistrița Năsăud, a fost reținut pentru 24 de ore în urma scandalului sexual în care a fost implicat.

În cadrul unui dosar penal întocmit pe 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au pus în aplicare trei mandate de percheziție.

Primarul bistrițean, implicat în scandalul sexual, a fost reținut pentru 24 de ore

Au fost efectuate percheziții la domiciliul unor persoane fizice și la o instituție publică. Pe numele unui bărbat de 56 de ani, din Livezile, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere.

Acesta a fost condus la sediul Poliției, iar, după audieri, față de el a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. La percheziții au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile și medii de stocare, relatează InfoBistrița.

”În continuarea cercetărilor efectuate şi pentru administrarea probelor în cadrul unui dosar penal întocmit la data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în aplicare trei mandate de percheziţie. Percheziţiile au fost efectuate astăzi, 24 noiembrie, la domiciliile unor persoane fizice şi la o instituţie publică. Totodată, pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din Livezile, poliţiştii au pus în aplicare un mandat de aducere. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul Poliţiei, iar, după audieri, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, informează Poliţia judeţeană Bistriţa-Năsăud. Primarul a distribuit imaginile „din greșeală” pe WhatsApp Imaginile apărute în spațiul public la începutul aceste luni au fost distribuite masiv după ce primarul le-ar fi postat la „stare” în aplicația WhatsApp. Edilul a negat că acestea ar fi reale, susținând că cineva care vrea să îi facă rău le-a creat cu inteligența artificială.

Recomandările autorului: