Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost protagonistul unui episod inedit. Edilul s-a supus joi după amiază, la spitalul Bagdasar, unui test care urma să demonstreze dacă a consumat sau nu marijuana. Provocarea a venit din partea controversatului Marian Ceaușescu.

Anterior, un test rapid efectuat anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca “Ceaușescu”, indicase un rezultat pozitiv în cazul primarului Sectorului 4.

Ceaușescu a dat buzna la Primăria Sectorului 4

Controversatul Marian Ceaușescu a dat buzna joi la Primăria Sectorului 4, explicând, pe pagina sa de Facebook, că, “așa cum a promis”, va efectua teste antidrog rapide în cazul primarilor din Capitală.

“Cum am promis merg la primari să facă testul antidrog rapid. Primul primar a fost Daniel Băluță primarul sectorului 4 testul pentru COCAINA a ieșit NEGATIV. Testul la Marijuana a ieșit Pozitiv”, a scris Ceaușescu pe contul său de Facebook.

Întrebat cum comentează rezultatul pozitiv, Daniel Băluță și-a exprimat convingerea că este vorba de o eroare, știut fiind că astfel de teste au o doză mare de lipsă de acuratețe.

Băluță dă vina pe marja de eroare

“Sunt convins că acest test face parte din marja de eroare pe care o are orice categorie de test de genul acesta”.

Ulterior, primarul Sectorului 4 a mers la Spitalul Bagdasar, situat chiar în raza sectorului pe care îl administrează, pentru a efectua un test de urină. După ce acesta a probat un rezultat negativ, Daniel Băluță și-a mai nuanțat poziția:

“Important e să nu judecăm niciodată pe nimeni până când nu avem niște confirmări. Este foarte important pentru toți să nu consume substanțe psiho-active”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Realitatea din București, spusă de primarul Daniel Băluță: „Orașul cade pe noi, sunt locuri extrem de periculoase pentru siguranța oamenilor”

Marian Ceaușescu a deschis șampania după moartea lui Ion ILIESCU, în fața spitalului, unde a fost internat:”Ministerul Justiției să suporte costurile”