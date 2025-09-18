Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost protagonistul unui episod inedit. Edilul s-a supus joi după amiază, la spitalul Bagdasar, unui test care urma să demonstreze dacă a consumat sau nu marijuana. Provocarea a venit din partea controversatului Marian Ceaușescu.
Anterior, un test rapid efectuat anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca “Ceaușescu”, indicase un rezultat pozitiv în cazul primarului Sectorului 4.
Controversatul Marian Ceaușescu a dat buzna joi la Primăria Sectorului 4, explicând, pe pagina sa de Facebook, că, “așa cum a promis”, va efectua teste antidrog rapide în cazul primarilor din Capitală.
“Cum am promis merg la primari să facă testul antidrog rapid. Primul primar a fost Daniel Băluță primarul sectorului 4 testul pentru COCAINA a ieșit NEGATIV. Testul la Marijuana a ieșit Pozitiv”, a scris Ceaușescu pe contul său de Facebook.
Întrebat cum comentează rezultatul pozitiv, Daniel Băluță și-a exprimat convingerea că este vorba de o eroare, știut fiind că astfel de teste au o doză mare de lipsă de acuratețe.
“Sunt convins că acest test face parte din marja de eroare pe care o are orice categorie de test de genul acesta”.
Ulterior, primarul Sectorului 4 a mers la Spitalul Bagdasar, situat chiar în raza sectorului pe care îl administrează, pentru a efectua un test de urină. După ce acesta a probat un rezultat negativ, Daniel Băluță și-a mai nuanțat poziția:
“Important e să nu judecăm niciodată pe nimeni până când nu avem niște confirmări. Este foarte important pentru toți să nu consume substanțe psiho-active”.
