Realitatea din București, spusă de primarul Daniel Băluță: „Orașul cade pe noi, sunt locuri extrem de periculoase pentru siguranța oamenilor”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, joi, într-o conferință de presă organizată pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei, că în administrația bucureșteană „nu este timp de pierdut”, iar proiecte importante de infrastructură trebuie realizate în ritm alert. „Orașul cade pe noi”, a spus Băluță.

„Sunt încântat să pot să vă invit să privim împreună cum arată Bucureștiul acolo unde s-a construit, în loc să ne certăm. S-a reparat acolo unde s-a stricat. Ne aflăm acolo unde modernizarea a luat locul paraginii și nepăsării. Sunt azi în locul unde am găsit o soluție concretă la nevoile oamenilor. Nu are legătură cu vreun partid politic, sau cu vreun avantaj politic. Am reparat și modernizat stradă cu stradă, pasaj cu pasaj, parc cu parc, spital cu spital, școala cu școală, fără să punem steaguri politice pe aceste reușite importante. Oamenii vor rezultate, nu propagandă”, a declarat Daniel Băluță.

Edilul Sectorului 4 a mai transmis că proiecte importante precum Pasajul Apărătorii Patriei trebuie continuate în ritm alert.

„Orașul cade pe noi, sunt locuri extrem de periculoase pentru siguranța oamenilor și nu avem timp de pierdut. Ori continuăm în ritm alert aceste proiecte, ori ne vom îngropa în mizerie, trafic infernal și certuri sterile (…) Beneficiarii acestui efort pe care noi îl facem alături de partenerii noștri responsabili sunt locuitorii Capitalei. Împărțirea cetățenilor în tabere politice opuse, care se confruntă pe rețelele sociale sau pe stradă nu ne face bine”, a mai declarat Daniel Băluță.

Primarul Daniel Băluță a anunțat când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Noul pod va avea și linie de tramvai

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, joi, că Pasajul Apărătorii Patriei peste Șoseaua Berceni ar putea fi dat în folosinţă la sfârşitul anului viitor. Potrivit edilului, peste pasajul de la Apărătorii Patriei va fi realizată şi o nouă linie de tramvai, care va pleca de pe Șoseaua Giurgiului şi va ajunge până în Pipera.

„Vorbim de un pasaj foarte important care, împreună cu Pasajul Europa Unită şi cu pasajul ce se va construi peste Șoseaua Olteniţei, va închide inelul median de circulaţie al Capitalei şi va face legătura între nordul şi sudul oraşului”, a declarat Daniel Băluţă, joi, în cadrul unei conferințe de presă organizată la șantierul pasajului.

Edilul a mai precizat că pe acest pasaj va trece o nouă linie de tramvai, care va pleca de pe Șoseaua Giurgiului și va ajunge până în Pipera.

„Totodată, pasajul va deveni un nod multimodal de transport public. Staţiile de tramvai de pe pasaj vor fi conectate cu staţia de metrou Apărătorii Patriei cu lift și escalatoare, dar şi cu staţiile de transport public de la sol. Am început cu exproprierile, pe care le-am făcut împreună cu Primăria Capitalei, am continuat cu relocarea utilităţilor şi am început să lucrăm la infrastructura de rezistenţă a pasajului, pentru care s-au folosit doar până la ora asta 770 de tone de armătură şi s-au turnat peste 6.000 de metri cubi de beton până acum. Am comandat tablierul, pe care-l vom monta la începutul anului viitor, pentru ca cel mai târziu la finalul anului 2026 să putem circula pe acest pasaj”, a spus Băluţă.