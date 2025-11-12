Ioan Filip, primarul comunei Zănești, județul Neamț, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 11 și 12 noiembrie 2025 a următorilor mai multor persoane din dosar. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii de la Serviciul Teritorial Bacău fac cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârşirea de către funcţionari publici, în perioada 2023-2025, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie.

Precizări comunicat DNA despre dosarul în care este reținut primarul din Zănești

FILIP IOAN, primar al comunei Zănești județul Neamț, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (3 infracțiuni dintre care una în formă continuată) și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite (2 infracțiuni),

ANDRIEȘ ANDREI-SEBASTIAN , consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziții publice al Primăriei Zănești, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite,

MARIN FLORENTINA, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zănești, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite,

M.N., administrator al S.C. Termoizoconstruct S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite și dare de mită.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., S.C. LEI ÎN INSTALAȚII S.R.L. și S.C.C., administrator al acestei din urmă societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și dare de mită.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie – sfârșitul anului 2023, în condițiile derulării contractului constând în „Reparații și extindere trotuare în comuna Zănești, jud. Neamț”, în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), inculpatul Filip Ioan

În aceeași perioadă, inculpatul Filip Ioan ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafață de teren ce aparține familiei acestuia, situată pe raza comunei Zănești, construcție ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 – 50.000 de euro. Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro.

La data de 25 martie 2025, a fost încheiat contractul de achiziție publică între U.A.T. Zănești, în calitate de beneficiar și S.C. LEI IN INSTALAȚII S.R.L., în calitate de executant, ce avea ca obiectiv „Lucrările de construcții Amenajare Parc Cămin Cultural în sat Zănești, comuna Zănesti, Neamț” în valoare totală de 476.205,64 lei (fără TVA).

În perioada iunie – octombrie 2025, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins și primit de la inculpatul S.C.C., administrator al S.C. LEI IN INSTALAȚII S.R.L., suma de aproximativ 50.000 de lei și foloase constând în servicii de lucrări de instalații estimate la aproximativ 6.000 – 8.000 de lei pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

„Inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective”

„Anterior, în același context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins și primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăți comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea și decontarea contractului de „Servicii de proiectare amenajări spații publice” privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA.

În executarea contractului respectiv, conform cerințelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentația tehnică și devizul general al investiției, fiind supradimensionate costurile și fiind stabilite valori necorespunzătoare realității, acțiune care ar fi avut drept consecință crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective.

La data de 11 august 2025 s-a încheiat contractul de execuție lucrări între Școala Gimnazială nr. 1 Zănești, ca autoritate contractantă și S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., reprezentată de inculpatul M.N., având ca obiect „Reabilitare fațadă Grădinița nr. 1 loc. Zănești, jud. Neamț”, valoarea contractului fiind de 449.962,98 lei (fără TVA). În perioada august – octombrie 2025, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins și primit de la inculpatul M.N., administrator al S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., suma de aproximativ 70.000 de lei pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

În perioadele menționate anterior, inculpații Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, acționând în înțelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentațiile de achiziție, astfel încât cele două contracte menționate mai sus să fie încheiate cu cele două societăți comerciale.

Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, cu toate că avea cunoștință de faptul că situațiile de lucrări ar fi fost supraevaluate și că procedurile de achiziții ar fi fost fraudate, producând astfel un prejudiciu U.A.T. Zănești în cuantum total de 926.168,62 (fără TVA), precum și un folos necuvenit celor două societăți comerciale”, se arată în comunicatul DNA.

