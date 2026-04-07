Primele căpșuni românești ajung pe tarabe înainte de Paște. Care va fi prețul trufandalelor

Elena Ailuţoaei

Primele căpșuni românești ajung pe mesele românilor cu doar câteva zile înainte de Paște. Sunt fructele-vedetă ale acestei primăveri și sunt foarte căutate. În solariile din sudul țării s-au copt, iar fermierii au început să le culeagă și să le pregătească pentru vânzare.

Prețul a mai crescut anul acesta și este influențat de costurile suplimentare pe care le-au avut fermierii din cauza frigului. Un kilogram de căpșuni românești parfumate și dulci se vinde anul acesta, la en-gros, cu 35 de lei.

Familia Tecșilă din comuna Călărași din județul Dolj cultivă căpșuni pe o suprafață de 10 ari, în două solarii, și reușește în fiecare an să iasă pe piață cu primele căpșuni. Familia a investit în jur de 3000 de euro în cultura de căpșuni la solar.

Delicioasele fructe s-au copt însă mai târziu cu o săptămână deoarece a fost o iarnă grea. Costurile pentru protejarea plantelor din solarii au fost aproape duble.

Serele nu sunt încălzite și au fost nevoiți să acopere căpșunile cu mai multe straturi de agril ca să le protejeze. În ciuda acestui lucru, producția pare totuși mai bună decât cea de anul trecut, spune Adelina Tecșilă.

Gustul este unul deosebit, iar la dulceața și aspectul căpșunilor ajută și solul nisipos, dar și temperaturile ridicate. Cerere mare este și din partea oamenilor din zonă.

Primele lăzi cu căpșuni vor ajunge însă în piețele și târgurile din Craiova și București. Dacă în solarii căpșunile s-au copt cu întârziere, căpșunile plantate în câmp, în aer liber, vor ajunge pe tarabele din piețe mult mai târziu, peste câteva săptămâni.

