Primele imagini cu SUSPECTUL prins de autoritățile americane în cazul asasinatului lui Charlie Kirk

Primele imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk au fost făcute publice.

Suspectul arestat și acuzat de uciderea lui Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, au declarat pentru NBC News cinci oficiali de rang înalt din domeniul aplicării legii, informați despre această chestiune.

Robinson are de 22 de ani și este din Utah.

Președintele Donald Trump a declarat în această dimineață la Fox News: „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem”.

Sursa foto: BBC

