Președintele Donald Trump spune că suspectul asasinării lui Kirk a fost PRINS

Bianca Dogaru
12 sept. 2025, 15:11, Actualitate
În urmă cu puțin timp, președintele Donald Trump a spus că asasinul activistului Charlie Kirk se află în custodie și va fi audiat.

În cadrul unei ediții live a postului de televiziune american Fox News, președintele Donald Trump a declarat că suspectul asasinării lui Charlie Kirk a fost prins și se află în custodia autorităților.

„Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, a precizat Trump.

 

Președintele american a ținut să precizeze că poliția locală și autoritățile au făcut o treabă excelentă și că suspectul ar fi fost denunțat de cineva apropiat.

„Să prinzi pe cineva, după ce ai început de la absolut nimic…Am început de la un videoclip care îl făcea să arate ca o furnică. A fost aproape inutil. S-a făcut multă treabă bună în ultimele 2 zile și jumătate. Este incredibil, de fapt,” a mai spus acesta.

Înainte de el, alte două persoane au fost reținute inițial și audiate de autorități, dar au fost eliberate fiindcă nu s-au găsit probe concrete care să le implice în atac. FBI nu au făcut încă o confirmare oficială că suspectul s-ar afla în custodia lor.

Sursa foto: Fox News

