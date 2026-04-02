Primele zaruri din lume. Ce jucau amerindienii acum 12.000 de ani, table, yams sau barbut?

Ce jucau amerindienii acum 12.000 de ani, table, yams sau barbut? Își ghiceau viitorul, sau „dădeau cu zarul” cine se duce după mamut? Aceste supoziții așteaptă să fie demonstrate de un studiu științific extrem de documentat bazat pe dovezi arheologice. Dacă autorii studiului au dreptate, amerindienii ar fi pionierii jocurilor de noroc, deși chinezii păreau să fi fost primii. Lucrurile se petreceau pe un ger cumplit, chiar înainte de finalul ultimei glaciațiuni. Ceea ce poate fi o motivație.

Un nou studiu ar fi putut identifica cele mai vechi zaruri cunoscute, datând de peste 12.000 de ani. Piesele de joc au fost folosite de vânătorii-culegători amerindieni spre sfârșitul ultimei ere glaciare, ceea ce le face cu mii de ani mai vechi decât artefactele cunoscute anterior care ar putea fi considerate zaruri.

Cap sau pajură

Nu arătau ca clasicele cuburi decorate cu puncte, erau obiecte cu două fețe, cu marcaje diferite pe fiecare față. Principiul este însă același: puteau fi aruncate pentru a genera o opțiune binară aleatorie într-un joc de noroc, cum ar fi aruncarea unei monede.

„Istoricii au tratat în mod tradițional zarurile și probabilitatea ca inovații ale Lumii Vechi”, spune antropologul Robert Madden, doctorand la Universitatea de Stat din Colorado și autorul noului studiu. „Ceea ce arată înregistrările arheologice este că grupurile amerindiene antice fabricau în mod deliberat obiecte concepute pentru a produce rezultate aleatorii și foloseau aceste rezultate în jocuri structurate, cu mii de ani mai devreme decât se recunoștea anterior.”

Zaruri preistorice native americane „de diagnostic”

Aceste obiecte antice nu au fost descoperite recent, dar funcția lor ca potențiale zaruri este. Madden a dezvoltat un test: analizând artefacte native americane despre care se știa deja că sunt zaruri, a identificat patru caracteristici pe care toate le aveau în comun.

Apoi a comparat alte artefacte despre care se credea că ar putea fi piese de joc pentru a vedea dacă aveau oricare sau toate aceste caracteristici. Cele care aveau toate cele patru caracteristici au fost considerate zaruri preistorice native americane „de diagnostic”, în timp ce cele care îndeplineau doar o parte din criterii erau zaruri „probabile”.

Pentru a fi clasificate drept zaruri, obiectele trebuiau să fie obiecte cu două fețe, din lemn sau os; fiecare față trebuia să fie clar diferită, de obicei cu vopsele, pigmenți sau marcaje; să aibă suprafețe plate sau ușor curbate; și să aibă dimensiunea și forma potrivite pentru ca jucătorii să țină mai multe dintre ele în mână simultan și să le arunce pe o suprafață.

„În majoritatea cazurilor, aceste obiecte fuseseră deja excavate și publicate”, spune Madden. „Ceea ce lipsea nu erau dovezile, ci un standard clar, la nivel continental, pentru a recunoaște ceea ce priveam.”

Cele patru criterii pentru a fi zaruri

Dintre artefactele analizate de Madden, el a identificat 565 care îndeplineau toate cele patru criterii pentru a fi zaruri. Alte 94 de obiecte au fost considerate probabil zaruri, prezentând unele dintre caracteristici. Aceste artefacte proveneau din 57 de situri arheologice diferite din America de Nord, acoperind mii de ani de istorie.

Cele mai vechi datează din cultura Folsom, acum aproximativ 12.200 – 12.800 de ani, care a produs peste o duzină de zaruri diagnostice. Cu toate acestea, un zar probabil ar putea datează din vremea poporului Clovis și ar putea avea o vechime de până la 13.000 de ani.

Amerindienii, pionierii jocurilor de noroc

În afara Americilor, următoarele exemple cele mai vechi de obiecte care au funcționat ca zaruri au doar aproximativ 5.500 de ani și au fost găsite în Asia și Orientul Mijlociu. Așadar, dacă colecția nord-americană este într-adevăr o formă timpurie de zaruri așa cum le cunoaștem, atunci aceasta împinge înapoi intervalul de timp nu doar pentru acest tip de joc, ci și pentru un anumit tip de gândire matematică.

„Această descoperire este cu atât mai semnificativă cu cât istoricii matematicii identifică frecvent invenția zarurilor și a jocurilor de noroc ca un pas crucial în descoperirea și înțelegerea evolutivă de către omenire a aleatoriului și a naturii probabiliste a Universului”, scrie Madden în articolul publicat. „Rezultatele acestui efort sugerează că zarurile, jocurile de noroc și jocurile de noroc au fost o caracteristică persistentă a culturii native americane – una care a jucat un rol esențial în integrarea socială – cel puțin în ultimii 12.000 de ani și continuă în prezent”, scrie Madden.

Cercetarea a fost publicată în revista American Antiquity.

