Primul antrenor care îl refuză pe Gigi Becali. „Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”

Chiar dacă finanțatorul FCSB a spus că va încerca să-l păstreze pe Mirel Rădoi și de la vară, există antrenori în Liga 1 care visează să preia ei formația „roș-albastră”. Dar, nu în orice condiții, ci numai dacă patronul își schimbă obiceiurile.

După ce a recunoscut că nu se mai bagă peste Rădoi, Gigi Becali va trebui acum să facă același lucru și cu Nicolae Dică.

Dică pune condiții ca să revină la FCSB

Cel puțin aceasta este condiția pe care i-a pus-o „Dicanio” fostului său șef. Liber de contract după ultimele experiențe nereușite, fostul mijlocaș se declară pregătit să se întoarcă pe banca tehnică. Este nerăbdător să antreneze și nu ar refuza o ofertă de la FCSB. Dar, numai dacă Becali renunță la obiceiul de a face el schimbările în timpul meciurilor și de a decide primul „11”.

Altfel, spune Dică, nici nu stă la discuții.

Nicolae Dică a recunoscut, în anii trecuți, că Becali se implica în absolut tot ce însemna stabilirea echipei de start. Iar în timpul jocurilor, dădea telefoane pe bancă și cerea ca anumiți fotbaliști să fie înlocuiți urgent.

Întrebat, încă o dată, la Digi Sport, dacă s-a întâmplat să nu fie de acord cu o schimbare cerută de finanțatorul „roș-albaștrilor”, Dică a răspuns: „Au fost momente da, dar în general vorbeam înainte de joc. Vorbeam cu MM (n.r. – Mihai Stoica), cu patronul, înainte de joc – «Îi avem pe bancă pe ăia, pe ăia, vedem cine ar intra». (n.r. Te-ai mai duce la FCSB în aceleași condiții?) Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”.

În altă ordine de idei, piteșteanul a spus că este pregătit să revină în antrenorat. Dică a menționat că are câteva oferte, dar nu a luat o decizie finală: „Deocamdată, vreau să continui în antrenorat. Am niște gânduri, niște visuri pe care vreau să mi le îndeplinesc. Au existat contacte, dar nu… Din Liga 2 și Liga 3. Mai aștept. Îmi doresc să preiau o echipă, să am continuitate, asta contează cel mai mult”.

Nicolae Dică a fost în două rânduri antrenorul FCSB. În primul mandat, din sezonul 2017/2018, a strâns 80 de partide și o medie de aproape două puncte pe meci. Peste patru ani, în 2022, a rezistat doar 23 de meciuri pe banca formației lui Becali.

