Primul castor sălbatic văzut în Norfolk după 400 de ani: „Nimeni nu știe de unde a apărut”

Un castor sălbatic a fost observat în Norfolk pentru prima dată de când au fost vânați până la dispariție în Marea Britanie, la începutul secolului al XVI-lea.

Animalul a fost filmat în timp ce trăgea bușteni și construia un baraj într-un „habitat perfect pentru castori” pe râul Wensum, la Pensthorpe, o rezervație naturală din apropierea localității Fakenham, în Norfolk.

Este prima dată când un castor care trăiește liber a fost înregistrat în acest comitat de când specia a început să se reîntoarcă în mediul rural englezesc, în 2015, când o pereche de castori sălbatici a avut pui în Devon.

„Acest animal pur și simplu a apărut în rezervația noastră. Nimeni nu știe de unde vine, dar a găsit ceea ce eu consider un habitat perfect pentru un castor”, a spus managerul rezervației, Richard Spowage. El estimează că animalul trăiește de aproximativ o lună într-o zonă izolată și aproape impenetrabilă a rezervației.

„Este un sector al râului pe care l-am lăsat să revină complet la starea sălbatică”, a adăugat el. „Există multă vegetație și credem că s-ar putea deplasa și în mlaștinile din apropiere, în căutare de hrană”.

Castorul, un erbivor nocturn, adună sălcii noaptea și își construiește o rezervă de scoarță pe care o depozitează lângă vizuină. „A apărut aici și face pur și simplu ceea ce face un castor: taie copaci și strânge hrană pentru iarnă. Astfel, când devine prea frig sau apar inundații, poate rămâne în adăpostul său și să se mențină la cald”, a spus Spowage.

Primele suspiciuni că un castor ar trăi în rezervație au apărut după ce un voluntar a observat un trunchi de copac ciudat, „tăiat aproape ca un băț ascuțit”.

