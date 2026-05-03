A fost cutremur în România, duminică, 3 mai 2026. Datele oficiale ale INCDFP

În cursul zilei de duminică, 3 mai 2026, un cutremur a avut loc în România. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a actualizat datele. Seismul s-a înregistrat în Vrancea, Buzău.

Un seism s-a înregistrat în zona Vrancea, Buzău, duminică, 3 mai 2026. Potrivit datelor transmise de INCDFP, cutremurul a avut 3.1 grade pe scara Richter. Acesta s-a produs la o adâncime de 134.1 kilometri.

„În ziua de 03 Mai 2026, la ora 12:14:17 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 134.1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km S de Buzău, 60km NE de Ploiești, 62km E de Brașov, 64km SE de Sfântu-Gheorghe, 71km S de Focșani, 90km NE de Târgoviște”, conform datelor furnizate de INCDFP.

Seismologul Gheorghe Mărmureanu a vorbit despre un viitor mare cutremur

„Trebuie să ne fie clar că nu vom scăpa de un viitor mare cutremur. Noi avem o hartă a cutremurelor puternice de pământ și istoria lor din ultimii 300 de ani, pe teritoriul României, în baza căreia analizăm date despre acest tip de amenințări. Potrivit cercetărilor noastre, următorul cutremur foarte puternic ne-ar putea lovi în jurul anilor 2039-2040”, a precizat Gheorghe Mărmureanu. Citește AICI continuarea.

Sursă foto: Shutterstock; infp.ro

