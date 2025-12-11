Prin ce presiuni a trecut Lili Sandu la începutul carierei. ”Mi-a rămas chestia aia, mă înfometam”

Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a povestit ce presiuni au existat la începutul carierei sale în ceea ce privește standardele de frumusețe.



Cariera lui Lili Sandu a început în anul 1995, a avut primul contact cu scena prin intermediul emisiunii ”Școala Vedetelor”, după care a colaborat cu trupa Trinity, împreună cu Ileana Lazariuc. Lili Sandu a avut o scurtă carieră solo până în anul 2009, iar apoi a plecat în SUA pentru a deveni actriță. Aceasta a apărut în câteva telenovele în România și a prezentat mai multe emisiuni TV. În prezent, aceasta este moderatoar la ”Vorbește lumea”, de la Pro TV.

La podcastul realizat de Sore, Lili Sandu a făcut mărturisiri despre presiunile care au existat la începutul carierei sale în ceea ce privește standardele de frumusețe. Vedeta a explicat ce impact a avut acest lucru asupra sa.

Prin ce presiuni a trecut Lili Sandu la începutul carierei. ”Trebuia să tragi de tine și ușor-ușor, aici, la creierașul meu, s-a produs o schimbare, nu în bine în perioada respectivă”

”Femeia trebuia să fie slabă. Pe vremea aia chiar trebuia să fie slabă. Dacă nu erai țiplă, nici nu luai casting-ul, nu exista deschiderea asta către hai să ne acceptăm. Trebuia să tragi de tine și ușor-ușor, aici, la creierașul meu, s-a produs o schimbare, nu în bine în perioada respectivă. Am mai rămas așa cu câteva sechele, dar acum a intervenit și vârsta și spune că ești îndeajuns așa cum ești. Nu te corecta nimeni, nu te retușa nimeni. Când apăreai la televizor, trebuia să fii țiplă, nu aveai ce să zici. Îți dai seama ce tragedie? Că trebuie să te conformezi, nu să apari să zici: așa sunt eu. Nu, trebuie să fii”, a detaliat Lili Sandu, potrivit revistei Elle.

”M-am apucat și de muzică după, am cântat și singură și am fost invitată la o casă de producții și mi-a zis: „Lili, ești un pic mai rotundă, trebuie să…”. Mi-a rămas chestia aia, mă înfometam, mâncam doar orez cu piept de pui la grătar, înainte să mă duc la sală. Mâncam un piept de pui, trăgeam la sală o oră și jumătate, două, peste câțiva ani am făcut un dezechilibru, pentru că puiul ăla era îmbibat în toți hormonii, în toate antibioticele, doar să fiu ok. Sunt bine, acum intru în tipar? Sunt convinsă că multe din showbiz, din perioada respectivă, îmi dau dreptate, că așa era”, a adăugat aceasta.