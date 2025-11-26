Prima pagină » Actualitate » Prințul HARRY dă în judecată unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie

Prințul HARRY dă în judecată unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie

26 nov. 2025, 13:38, Actualitate
Prințul HARRY dă în judecată unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie
Prințul Harry dă în judecată unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie / Sursa FOTO: Shutterstock

Alături de Elton John, Elizabeth Hurley și Sadie Frost, prințul Harry face parte dintr-un grup de reclamanți care acuză unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie de încălcări ale vieții private, inclusiv interceptări telefonice și instalarea de microfoane la domiciliu.

Prințul Harry și alte șase nume cunoscute dau în judecată editorii ziarului Daily Mail pentru presupusa colectare ilegală de informații, care datează de 30 de ani.

Harry împotriva presei

Cazul este în desfășurare din 2022 și este doar unul dintre numeroasele pe care Harry le-a intentat împotriva organizațiilor media din 2019 încoace pentru presupuse încălcări ale vieții private, practici ilegale și relatări false.

Grupul Associated Newspapers (ANL) – care publică și „The Mail on Sunday” și „MailOnline” – neagă cu tărie orice faptă ilicită.

Un proces complet nu este așteptat să înceapă la Înalta Curte din Londra până în ianuarie, dar o audiere premergătoare procesului, care ajută la gestionarea cazului și la rezolvarea oricăror probleme nerezolvate, este programată să aibă loc miercuri, 26 noiembrie.

Se spune că presupusele acte ilegale ar fi avut loc între 1993 și 2011, inclusiv angajarea de către editor a unor detectivi privați pentru a plasa în secret dispozitive de ascultare în mașini și locuințe și plata unor ofițeri de poliție pentru informații privilegiate.

Când au intentat procesul în 2022, avocații reclamanților au declarat că au luat cunoștință de dovezi „extrem de tulburătoare” care dezvăluiau că fuseseră victime ale unei „activități criminale abominabile” și ale unor „încălcări grave ale vieții private” de către Associated Newspapers.

„O expediție de pescuit a reclamanților”

Associated Newspapers neagă acuzațiile, descriindu-le drept „calomnii absurde” și susține că acțiunea în justiție este „o expediție de pescuit a reclamanților și a avocaților lor”.

Deși prințul Harry este unul dintre actorii-cheie, ca litigiu de grup, el nu este singurul reclamant.

Ceilalți reclamanți sunt: actrița Elizabeth Hurley, actrița Sadie Frost, Elton John și soțul său, regizorul David Furnish, baroneasa Doreen Lawrence, mama lui Stephen Lawrence, și fostul politician liberal-democrat Simon Hughes.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Prinţul HARRY nu regretă publicarea memoriilor sale controversate: Am conștiința împăcată

Prințul William nu vrea împăcarea cu Prințul Harry. Meghan Markle ar fi factorul principal al conflictului

Motivul pentru care Meghan Markle și Prințul Harry au rupt legătura cu tatăl și frații actriței

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
16:40
Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
POLITICĂ George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
16:40
George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
ACTUALITATE Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit
16:27
Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit
VIDEO Ministrul Transporturilor anunță construirea a 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Cât costă proiectul
16:14
Ministrul Transporturilor anunță construirea a 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Cât costă proiectul
Președintele Nicușor Dan insistă să dea atribuții extinse Serviciului Român de Informații deși recunoaște că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate”
16:13
Președintele Nicușor Dan insistă să dea atribuții extinse Serviciului Român de Informații deși recunoaște că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate”
ECONOMIE Din ce țară vin cei mai mulți muncitori străini în România. Ce locuri de muncă ocupă
16:07
Din ce țară vin cei mai mulți muncitori străini în România. Ce locuri de muncă ocupă
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Cancan.ro
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Cancan.ro
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Să învățăm de la peruși: Cum își fac papagalii prieteni noi?
EXTERNE Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
16:41
Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
SCANDALOS Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament
16:40
Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament
EXTERNE Cumnata lui Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă
16:18
Cumnata lui Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă
EXCLUSIV Criza economică macină România. Doru Bușcu: „Lipsa optimismului în economie este mai gravă decât arată cifrele”
16:03
Criza economică macină România. Doru Bușcu: „Lipsa optimismului în economie este mai gravă decât arată cifrele”
ACTUALITATE Prețuri și oportunități de Crăciun 2025. Care sunt destinațiile vedetă în Europa
15:59
Prețuri și oportunități de Crăciun 2025. Care sunt destinațiile vedetă în Europa
ULTIMA ORĂ Blocaj politic și administrativ la Primăria Capitalei înainte de alegeri. Cea mai importantă ședință se anulează din cauza neînțelegerilor între USR și PNL
15:52
Blocaj politic și administrativ la Primăria Capitalei înainte de alegeri. Cea mai importantă ședință se anulează din cauza neînțelegerilor între USR și PNL