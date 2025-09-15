Prima pagină » Știri externe » Prinţul HARRY nu regretă publicarea memoriilor sale controversate: Am conștiința împăcată

15 sept. 2025, 14:05, Știri externe
Prinţul Harry susține că nu regretă apariția „Spare” (Rezervă), carte autobiografică în care a oferit o altfel de perspectivă asupra familiei regale britanice. 

Fiul cel mic al lui regelui Charles al III-lea nu-și retrage cartea autobiografică din librării, în pofida încercărilor de reconciliere cu tatăl, mai ales că aceasta are un succes comercial imens.

„Nu este o chestiune de răzbunare, ci de responsabilitate ce am relatat în Spare. Cu siguranță, nu am încercat să-mi pun familia într-o lumină negativă. A fost un mesaj dificil, dar l-am transmis cât de bine am putut. Am conştiinţa împăcată”, a declarat Harry, potrivit NBC News.

Prințul nu și-a mai văzut familia din februarie 2024, atunci când a decis să părăsească Casa Regală pentru a se stabili în California cu soția și copii.

„După cinci ani de resentimente şi suferinţe, Harry a dorit să se împace cu familia sa”, notează observatorii regali familiarizați cu subiectul.

