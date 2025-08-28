Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE

Guvernul, condus de Ilie Bolojan, a achiziționat mașini în valoare de 1,5 milioane lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE.

Executivul a aprobat joi achiziția de noi autoturisme destinate Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS) pentru transportul în siguranță al documentelor și materialelor clasificate NATO și UE, în valoare de 1,5 milioane de lei.

Ordonanța de Guvern stipulează că fondurile pentru achiziționarea mașinilor provin din bugetul Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, pe anul 2025.

Motivul pentru care s-a decis achiziția de noi autoturisme este faptul că mașinile utilizate până acum, două Volkswagen Multivan, achiziționate în 2015, au atins 200.000 km și au înregistrat defecțiuni majore și astfel pun în pericol misiunile de curierat ale materialelor sensibile. În 2025, s-a constatat că autovehiculele nu mai pot fi puse în circulație.

Autoritățile subliniază că noile vehicule sunt esențiale pentru eliminarea vulnerabilităților și pentru garantarea transportului documentelor clasificate în condiții optime de securitate.