Problema urșilor din România, subiect de analiză în presa internațională. Ce au scris jurnaliștii de la The New York Times

Problema urșilor din România a devenit subiect de analiză în presa internațională. Jurnaliștii de la The New York Times au scris despre animalele sălbatice care coboară din pădure și atacă oamenii și animalele din gospodării. Turiștii care vin în țara noastră special pentru a vedea urșii și nu conștientizează pericolul la care se expun, se apropie prea mult de animalele periculoase.

Pe Transfăgărășan, întâlnirea cu ursul nu mai este de mult o întâmplare rară, ci a devenit parte din spectacolul adesea periculos al naturii. Fascinați de animale, turiștii opresc mașinile pe marginea drumului, pentru a le fotografia sau a le hrăni, un gest care îi poate costa viața.

La începutul lunii iulie, un motociclist italian a murit, după ce a fost atacat de o ursoaică, de care s-a apropiat, ca să o fotografieze. Bărbatul venise special să vadă urșii din Carpați. Recent, un turist polonez a fost muscat de un urs lângă un hotel din Arefu, județul Argeș, în timp ce încerca să îl hrănească. În acest caz, bărbatul a scăpat cu viață.

Problema urșilor din România i-a adus în țara noastră și pe jurnaliștii americani. Dacă înainte, oamenii veneau în România să vadă urșii, în zilele noastre urșii vin să vadă oamenii, au scris aceștia într-un articol publicat în The New York Times, după ce au documentat mai multe cazuri în care urșii au atacat gospodării.

Potrivit ultimului raport, populația de urși din România este de trei ori mai mare decât ar permite habitatul, iar hrănirea lor de pe marginea drumului este strict interzisă, potrivit Digi 24.

