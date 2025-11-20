Prima pagină » Actualitate » PROCES. Cum încearcă Primăria Iași să evite o executare silită de peste 100 de milioane de lei. Cine a pus ochii pe bugetul orașului

PROCES. Cum încearcă Primăria Iași să evite o executare silită de peste 100 de milioane de lei. Cine a pus ochii pe bugetul orașului

20 nov. 2025, 12:41, Actualitate
PROCES. Cum încearcă Primăria Iași să evite o executare silită de peste 100 de milioane de lei. Cine a pus ochii pe bugetul orașului
Cum încearcă Primăria Iași să evite o executare silită de peste 100 de milioane de lei / Sursa FOTO: ziaruldeiasi.ro

Proces important la Judecătoria Iași, unde se analizează un nou episod din conflictul care durează de ani între Municipiul Iași și lichidatorul judiciar al CET Iași SA. Cel mai recent, în urmă cu câteva zile, administrația locală a depus două cereri prin care cere suspendarea provizorie a executării silite și contestarea modului în care executorul vrea să pună în aplicare obligațiile impuse prin hotărâre.

Magistrații urmează să decidă joi, 20 noiembrie, asupra solicitării privind suspendarea, scrie Ziarul de Iași.

Ce a decis Curtea de Apel

Dacă Primăria nu obține amânarea, riscă să fie obligată să achite o sumă uriașă, de peste 101 milioane lei, stabilită prin decizie judecătorească de Curtea de Apel în vara acestui an.

„Este vorba de suspendarea unei executări silite dintr-un dosar foarte vechi legat de CET. În paralel, avem și o contestație privind modul în care executorul încearcă să ducă la îndeplinire executarea, cu termen pe 10 decembrie”, a declarat pentru Ziarul de Iași purtătorul de cuvânt al municipalității, Sebastian Buraga.

Totul gravitează acum în jurul unei hotărâri pronunțate în iulie 2025 de Curtea de Apel Iași. Instanța a decis atunci că Primăria Iași trebuie să achite 101.847.509,40 lei către CET Iași SA, suma reprezentând dobânzi penalizatoare acumulate pentru faptul că bunurile companiei, aflate în patrimoniul municipalității în baza unui contract de locațiune din 2011, nu au fost predate la timp lichidatorului.

Practic, în ochii instanței, municipalitatea a reținut ani la rând instalațiile CET, în timp ce operatorii care au preluat serviciul public de termoficare (Dalkia, Veolia, Termo Service) au folosit bunurile, deși acestea trebuiau predate lichidatorului odată cu intrarea CET în insolvență, în 2012.

Citește aici cum s-a ajuns în această situație.

