Proces „supranatural” între doi foști soți din Iași, ambii medici rezidenți. Pensia alimentară a fiicei lor a ajuns „mărul discordiei”

31 oct. 2025, 08:58, Actualitate
Doi foști soți din Iași, ambii medici rezidenți, au ajuns în fața instanței cu scopul de a se judeca pentru banii alocați pensiei alimentare unicului lor copil. Pretențiile fostei soții pentru majorarea pensiei de întreținere au fost respinse de bărbat. El a precizat că banii respectivi ar fi folosiți cu alt scop. A fost invocată credința ieșencei în supranatural, fostul partener al ei spunând că banii ar fi folosiți, de fapt, pe ritualuri plătite „învățătorului”. Mai mult, ar avea, deja, o datorie de plătit la bancă. Banii fuseseră împrumutați pentru un ritual de „curățare”, arată Ziarul de Iași.

Mariajul celor doi s-a destrămat în urmă cu un an. În fața notarului, se stabilise ca fostul soț să plătească o pensie de întreținere lunară în valoare de 500 de lei. Acești bani urmau să fie plătiți până când fiica lor împlinea vârsta de 9 ani. Însă, în primăvara lui 2025, fosta soție a inițiat o acțiune în instanță cu scopul de a majora pensia alimentară datorată pentru creșterea celei mici. De asemenea, femeia mai depusese o astfel de solicitare și la Judecătorie, pe calea ordonanței președințiale.

Femeia din Iași a cerut majorarea pensiei alimentare

Femeia a susținut că ar fi fost presată să accepte cei 500 de lei sub formă de pensie alimentară. Însă, s-ar fi arătat nemulțumită de decizie, menționând că locuiește cu chirie, iar plata lunară ar fi de 350 de euro. La această sumă, se adaugă cheltuielile de întreținere. Pentru locuință ar fi plătit, lunar, 2.500 de lei, bani care ar fi reprezentat și veniturile sale. Având în vedere aceste date, femeia a solicitat ca pensia alimentară să fie majorată la un sfert din venitul încasat de bărbat. O astfel de solicitare, în schimb, a generat noi tensiuni între foștii parteneri.

Pretențiile materiale ale femeii au fost respinse de fostul soț

Această situație nu a rămas fără ecou, însă. Fostul ei soț a respins pretențiile femeii, spunând că destinația banilor respectivi nu ar fi unicul lor copil, ci ar reprezenta plata pentru „ritualuri ezoterice”. Fosta soție ar fi avut o relație de prietenie cu un individ, încă dinainte de mariaj, căruia îi vira bani pentru anumite „ritualuri de curățare”. Deși fostul soț a încercat să-i explice că ar fi vorba despre o înșelătorie, femeia a continuat ritualurile. Acesta ar fi fost și motivul real al divorțului. Bărbatul a refuzat să-i mai întrețină preocupările fostei soții, alegând separarea legală.

Mai mult, tatăl fetiței a mai precizat că încă s-ar afla în situația de a plăti un credit pe care îl contractase în timpul căsniciei. Banii respectivi ar fi fost împrumutați pentru ritualuri de „curățare”. Totuși, în urma solicitării femeii, magistrații au decis majorarea pensiei alimentare.

