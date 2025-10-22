Bărbat din Turcia, obligat de judecători să plătească PENSIE ALIMENTARĂ pisicilor fostei soții. Câți bani trebuie să dea

Cu toate că legea stipulează în mod clar – animalele de companie sunt „bunuri mobile” -, un tribunal din Istanbul l-a obligat pe Buğra B. să achite pensie alimentară pisicilor fostei soții. Acum, bărbat nu are altă cale decât să plătească pentru întreținerea animăluțelor de companie.

Oricât de ciudată ar părea, decizia nu este una fără precedent în Turcia.

De fapt, în ultimii ani, din ce în ce mai multe instanțe de judecată au acordat pensii alimentare pentru pisicile sau cățeii unor cupluri care s-au despărțit.

Câți bani trebuie să plătească bărbatul

După o căsnicie care a durat doi ani, Buğra B. a depus cererea de divorț de soția sa, Ezgi B., invocând diferențe ireconciliabile. Imediat ce au ajuns la un acord în privința separării, cei doi au depus în instanță actele semnate, iar printre altele s-a convenit și pentru achitarea unei clauză de îngrijire a pisicilor cuplului, scrie publicația Bianet.

Iar judecătorul de caz a stabilit că pisicile vor rămâne în îngrijirea lui Ezgi, dar custodia nu trebuie să depășească 10 ani. În tot acest timp, Buğra va plăti 10.000 lire turcești (aproximativ 205 euro) pentru îngrijirea lor, la fiecare 3 luni. Bineînțeles, pensia alimentară va fi ajustată anual în funcție de rata inflației din Turcia.

„Părțile au convenit ca cele două pisici aparținând lui Buğra B. să rămână cu Ezgi B. Atâta timp cât pisicile rămân cu Ezgi B., până la 10 ani, Buğra B. va plăti 10.000 de lire pe pentru îngrijirea lor, în rate trimestriale”, se precizează în înțelegerea dintre părți.

Iar asta nu a fost tot. Sursa citată scrie că bărbatul a acceptat să-i achite fostei soții și o compensație materială în valoare de 550.000 de lire turcești (11.280 de euro).

Conform Codului Civil din Turcia, animalele de companie sunt considerate bunuri mobile. Dar, de câțiva ani, mai multe decizii judecătorești, bazate pe Legea nr. 5199 privind protecția animalelor, au acceptat aranjamente privind custodia pisicilor și a câinilor, cum ar fi îngrijirea și sprijinul financiar după divorț.

