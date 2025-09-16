Procurorul general explică cum și-a creat Călin Georgescu AVANTAJUL electoral prin conturi false și microtargetare online

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Dosarul scoate la iveală și modul în care candidatura lui Călin Georgescu a fost sprijinită printr-o campanie masivă de manipulare online, cu peste 27.000 de conturi false pe TikTok și Facebook. Rețelele coordonate au promovat hashtag-uri dedicate (#calingeorgescu, #cg11, #georgescu2024), generând sute de milioane de vizualizări.

Anchetatorii au descoperit că utilizatorii erau direcționați către site-uri doppelgander cu IP-uri în Federația Rusă, care imitau publicații mainstream. Acestea difuzau reclame furnizate de companii precum MGID, AdNow și Geozo, identificate ca având legături cu serviciile de informații rusești.

Totodată, publicațiile din rețeaua Pravda au difuzat în România sute de articole cu retorică naționalistă și prorusă, aliniate mesajelor transmise de Georgescu.

După anularea alegerilor, rețelele sociale au fost inundate de apeluri la violență, unele dintre ele imitând gruparea de hackeri Anonymous. Judecătoria Curții Constituționale au primit amenințări, iar influenceri și moderatori de emisiuni au amplificat mesajele.

Procurorul subliniază că Georgescu a avut „ascendent asupra lui Potra” și că întreaga grupare a așteptat semnalul său pentru a acționa.

„Materialele în cauză au fost realizate sub forma unor videoclipuri scurte, adaptate pentru fiecare platformă, sondaje/exit-polluri fabricate sau bannere și imagini cu sigla CG11, numărul 11 fiind asociat poziției candidatului pe buletinului de vot. Instrucțiunile în ceea ce privește modalitățile de editare a conținutului, tehnicile de eludare a restricțiilor impuse de platforme și perioadele favorabile de viralizare au fost diseminate către administratorul canalului. Platforma TIK TOK a reprezentat principalul canal prin care a fost amplificată expunerea conținutului de propagandă electorală asociată

candidatului Georgescu Călin,” a declarat procurorul general, Alex Florența.

În același dosar sunt inculpate alte 21 de persoane, printre care Horațiu Potra, considerat liderul unei grupări de mercenari și fiul său, Dorian. Porcurorii susțin că Georgescu este „autorul intelectual” al unui plan menit să destabilizeze România după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al prezidențialelor din decembrie.

Anchetatorii arată că Georgescu și Potra au discutat despre organizarea unor acțiuni violente la protestele din București din data de 8 decembrie 2024, cu scopul de a transforma manifestațiile pașnice în revolte de stradă, menite să schimbe ordinea constituțională.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie 2025 și are interdicția de a părăsi țara. El a contestat prelungirea măsurii, însă instanța i-a respins definitiv cererea. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare.

Horațiu Potra și fiul său sunt arestați preventiv în lipsă, fiind acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică.

