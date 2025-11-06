Prima pagină » Actualitate » Profesorul din Craiova REȚINUT pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă este un renumit artist plastic

Profesorul din Craiova REȚINUT pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă este un renumit artist plastic

06 nov. 2025, 12:56, Actualitate
Profesor din Dolj, reținut pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă

Un profesor din Craiova a fost reținut după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 63 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de act sexual cu un minor.

Profesorul mai este acuzat și de pornografie infantilă. Ambele infracțiuni ar fi fost comise în formă continuată.

Din câte se pare, cel în cauză ar fi Lucian Irimescu, profesor și artist plastic premiat pentru lucrările sale de excepție.

Câți ani are victima

În perioada iunie 2018-decembrie 2019, profitând de poziția sa de încredere și autoritate asupra unei fete care la momentul respectiv avea 16-17 ani și îi era elevă, precum și în scopul producerii de materiale pornografice, inculpatul a întreținut, în mod repetat, raporturi sexuale cu aceasta, în Craiova.

În dispozitivele de stocare a datelor aparținând inculpatului au fost identificate mai multe fișiere de tip foto și video, în care victima minoră manifestă un comportament sexual explicit.

Joi, 6 noiembrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

