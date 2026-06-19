Profesorii protestează în fiecare zi din săptămâna viitoare la Parlament: „Am rămas doar cu promisiuni”

Sindicatele din Educație vor protesta la Parlament în perioadele 22-26 iunie și 29-30 iunie, din cauza lipsei de măsuri concrete din partea autorităților. Liderul sindical, Sorin Bulgaru, a declarat că angajații din învățământ continuă protestele chiar și după finalul cursurilor, nemulțumiți de noua lege a salarizării, dar și de modificările administrative din ultimul an, precum comasarea școlilor și creșterea normei didactice.

„Vom face niște pichetări în 22, 23, 24, 25, 26, 29 și 30 iunie la sediul Parlamentului. Vom continua formele de protest chiar dacă pentru alții e vacanță”, a declarat liderul sindical pentru Radio Reșița.

Negocieri fără rezultate cu Ministerul Educației

Reprezentanții profesorilor critică lipsa unui dialog real cu autoritățile. Aceștia susțin că discuțiile cu ministrul Dimian nu au adus soluții clare pentru problemele din sistem, ci doar amânări.

„Ceea ce ne întristează este faptul că nu există un dialog social în care să discutăm, să vedem ce se poate face. N-au fost asemenea discuții niciodată. Au fost foarte târzii câteva întâlniri la care a venit inclusiv actualul domn ministru Dimian. A rămas doar cu ascultările, am rămas doar cu promisiuni, nimic clar până în momentul de față”, a declarat liderul sindical.

Lista lungă de nemulțumiri din școli

Profesorii cer modificarea de urgență a măsurilor introduse prin legea 141/2025 și o recalculare corectă a veniturilor. Sindicatele amintesc că statul are obligația să respecte promisiunile asumate încă de la marea grevă generală din 2023.