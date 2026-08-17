Ucraina lansează unul dintre cele mai mari atacuri asupra Rusiei cu peste 800 de drone. Incendiu uriaș lângă Moscova. Sunt cel puțin șase morți

Ucraina a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Rusiei de la începutul războiului. Moscova susține că peste 800 de drone au fost doborâte sau neutralizate. Atacurile au vizat inclusiv regiunea capitalei și obiective industriale.

Rusia a fost ținta unui atac masiv cu drone în cursul nopții, într-o operațiune care pare să fie una dintre cele mai ample desfășurate de Ucraina pe teritoriul rus de la începutul războiului, scrie CNN.

Autoritățile de la Moscova susțin că peste 800 de drone ucrainene au fost doborâte sau neutralizate. Dronele au fost raportate în peste 17 regiuni ale Rusiei. Cel puțin șase persoane au murit, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile regionale ruse.

Agenția rusă de stat TASS a descris operațiunea drept cel mai mare atac ucrainean cu drone asupra Rusiei de la începutul anului.

Una dintre principalele ținte a fost regiunea Moscovei, unde sunt concentrate instituții, infrastructură și zone rezidențiale în care locuiesc inclusiv membri ai elitei politice și economice ruse.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrey Vorobiev, susține că sistemele de apărare antiaeriană și unitățile de război electronic au doborât sau neutralizat 187 de drone.

În timpul atacului, un incendiu uriaș a izbucnit la un depozit Wildberries din regiunea Moscovei. Imagini geolocalizate au surprins flăcările care au cuprins complexul logistic, însă Vorobiev a afirmat că nu au existat victime.

Armata ucraineană susține că depozitul lovit avea o suprafață de aproximativ 250.000 de metri pătrați.

Depozit Wildberries din Rusia – Foto: X/@Archer83Able

Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online din Rusia, comparat frecvent cu Amazon, a mai fost vizat de atacuri ucrainene în ultimele luni. Kievul afirmă că șapte dintre cele mai mari zece centre logistice ale companiei au fost lovite.

Ucraina justifică aceste operațiuni susținând că infrastructura Wildberries este folosită pentru aprovizionarea armatei ruse. Compania a anunțat recent că intenționează să construiască noi depozite în Kazahstan.

Atacul asupra regiunii Moscova a provocat și victime. Un bărbat în vârstă de 83 de ani a murit în urma unei alte lovituri cu dronă, potrivit guvernatorului Andrey Vorobiev.

Cinci morți la Rostov

Amploarea operațiunii a depășit cu mult regiunea capitalei. Ministerul rus al Apărării susține că dronele au fost interceptate în peste 17 regiuni, în special în sudul și vestul țării.

În regiunea Rostov, cinci persoane au fost ucise, potrivit guvernatorului regional.

Armata ucraineană afirmă că în timpul atacurilor din Rostov a fost lovită și o „întreprindere din complexul industrial de apărare care produce combustibil solid pentru rachete” utilizat pentru diferite sisteme de armament ale Rusiei.

Agenția de gestionare a riscurilor maritime Marisks a anunțat că un petrolier grec a fost atacat duminică în timp ce se afla ancorat în apropierea portului rus Novorossiysk.

Rusia continuă atacurile masive. Ucraina nu a interceptat nicio rachetă balistică

Atacurile Moscovei asupra Ucrainei au continuat. Kievul a fost lovit din nou cu o combinație de drone și rachete. Șase persoane au fost rănite în atacurile de duminică dimineață, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Printre obiectivele lovite s-a numărat și o piață de carte din capitala ucraineană. Orașele Kremenchuk și Kryvyi Rih, din centrul țării, au fost atacate cu rachete balistice, potrivit liderului de la Kiev.

Două persoane au murit în Kryvyi Rih, iar o altă persoană a fost ucisă în Sumy, în nordul Ucrainei, a precizat Zelenski.

O fabrică de oțel din Kryvyi Rih a fost, de asemenea, lovită. ArcelorMittal, compania care operează unitatea, a anunțat că 13 angajați au fost răniți și o persoană a murit. Operațiunile de căutare și salvare continuă.

Sursa video – X/@tak_ya_anna

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că nu au reușit să doboare niciuna dintre rachetele balistice lansate de Rusia în cursul nopții, situație care scoate în evidență deficitul de interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, într-o singură săptămână Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 1.550 de drone de atac, aproape 1.560 de bombe aeriene ghidate și 62 de rachete.

Președintele ucrainean a cerut din nou statelor europene să accelereze livrarea mijloacelor necesare pentru apărarea aeriană.

„Nu se poate permite ca rachetele de interceptare europene să rămână pur și simplu în depozite. Viețile trebuie protejate. Rusia trebuie oprită”, a declarat Zelenski.

Escaladarea războiului aerian are efecte tot mai vizibile și în apropierea granițelor NATO.

Dronă rusească doborâtă de un F-18 spaniol în spațiul aerian al României

Duminică, o dronă rusească care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova a fost doborâtă de un avion F-18 spaniol aflat într-o misiune de Poliție Aeriană NATO, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Fragmente ale aparatului ar fi căzut într-o zonă nelocuită dintre două localități. Potrivit MApN, acesta a fost al patrulea caz din acest an în care o dronă a fost doborâtă deasupra teritoriului României.

În iulie, avioane F-16 românești au doborât trei drone rusești care încălcaseră spațiul aerian național, primele asemenea intervenții după numeroase incidente produse de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.